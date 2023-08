Pentathlon Moderno, Mondiali: Mercuri e Tognetti conquistano l’argento nella staffetta

Subito una gioia per l’Italia del Pentathlon. Nei Mondiali in Inghilterra, Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri) hanno raggiunto la medaglia d’argento ella staffetta femminile, che ha dato il via alla competizione. La gara, con le prove di equitazione, scherma, nuoto e laser run, ha visto trionfare la coppia egiziana formata da Amira Kandil e Malak Ismail (con 1315 punti). Le azzurre hanno chiuso con 1309 punti, mentre il bronzo è andato alle messicane Mayan Oliver e Mariana Arceo, a quota 1290.

Queste le parole della Tognetti: “La gara non è iniziata benissimo, ma Beatrice è riuscita a rimediare ai miei errori nella scherma, e per fortuna siamo state davanti da subito. L’equitazione non è stata semplice, nuoto abbiamo fatto il nostro, e nel laser run siamo riuscite a mantenere la seconda piazza“. Queste invece le parole della Mercuri: “Questo risultato mi rende molto felice, perché rappresentare l’Italia al Mondiale è un privilegio. Le staffette mi hanno sempre affascinato molto, perché devi creare il perfetto binomio con la tua compagna di squadra, non serve eccellere, a volte basta semplicemente compensarsi. Come oggi, dove non sono arrivata io è arrivata Aurora e viceversa, e abbiamo creato un binomio perfetto“.

Nel pomeriggio, sempre allo Sports Training Village dell’Università di Bath, si è svolta anche la staffetta maschile. La coppia azzurra formata dai due atleti dell’Aeronautica Militare Federico Alessandro e Stefano Frezza ha terminato la prova al settimo posto (con 1403).