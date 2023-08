Sassuolo-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per Sassuolo-Atalanta, sfida valida della prima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 18:30 di domenica 20 agosto. Al Mapei Stadium Dionisi, senza Berardi, cerca tre punti contro l’ex Scamacca, oggi centravanti della squadra di Gasperini. Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro l’Atalanta in casa con Dionisi in panchina, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime otto gare casalinghe contro gli orobici in campionato. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà pagelle, aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti.