Sudtirol-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Spezia, match del Marco Druso valevole per la prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, sono state una delle sorpresa della scorsa Serie B, e quest’anno vorrano certamente riconfermarsi, e gli ospiti invece, che puntano forte sulla promozione in Serie A, dopo essere appena retrocessi dalla massima serie. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 maggio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportface vi offrirà la diretta testuale del match.

