Bundesliga 2023/24: il Monchengladbach cede al Leverkusen, termina 0-3 al Borussia-Park

Seconda giornata di Bundesliga, bene ancora il Leverkusen che si impone per 3-0 sul Monchegladbach. E’ il 18esimo minuto quando Boniface segna di testa da distanza ravvicinata dopo che Alejandro Grimaldo ha deviato di testa nella sua traiettoria un lancio in profondità. Al termine della prima frazione arriva poi il raddoppio Tah riceve un corto da Hofmann sulla fascia, e lascia partire un missile sulla sinistra. Ad inizio ripresa arriva l’ennesimo allungo, ancora messo a segno dal nigeriano che, imbeccato in area da Wirtz rimane freddo e buca il portiere all’angolino basso di sinistra. Reti inviolate per la formazione di Seoane che firma la prima sconfitta stagionale proprio al Borussia-Park.