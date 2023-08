LIVE – Marcia 35km maschile e femminile Mondiali atletica Budapest 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live delle 35km maschile e femminile di marcia dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Archiviate le gare sui 20 chilometri, si torna in strada con i migliori marciatori del mondo. Ci riprova il campione mondiale uscente della distanza Massimo Stano, reduce dalla delusione nella gara più breve, ma l’Italia può contare anche su anche con Andrea Agrusti, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, Nicole Colombi, Federica Curiazzi e Sara Vitiello. Chi salirà sul podio e ai aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.00 di giovedì 24 agosto con la partenza di entrambe le gare a Budapest, in Ungheria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle 35km di marcia maschile e femminile dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

