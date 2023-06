Marcell Jacobs oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Diamond League Parigi 2023 atletica

La Wanda Diamond League di Parigi 2023 di atletica leggera fa tappa a Parigi per il suo quarto appuntamento di questo 2023. Diversi gli azzurri protagonisti, ma senza dubbio gli occhi saranno tutti puntati su Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri torna a gareggiare dopo l’infortunio lombare che nelle scorse settimane lo aveva costretto a saltare sia il meeting di Rabat che il Golden Gala di Firenze. Si tratta dell’esordio stagionale all’aperto per Jacobs, che sarà impegnato suul finire di serata, più precisamente la gara dei 100 metri si correrà alle 22:12.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per gli abbonati su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro su Rai Tre (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare della Diamond League di Parigi 2023.