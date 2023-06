Psg, Sergio Rico ancora sedato: “Condizioni gravi”

Le condizioni di Sergio Rico restano gravi e il portiere del Psg rimane ricoverato in terapia intensiva dove è stato nuovamente sedato. Non certo buone notizie quelle che arrivano dal Virgen del Rocio di Siviglia, l’ospedale dove il giocatore 29enne è ricoverato dal 28 maggio in seguito a una caduta da cavallo durante il pellegrinaggio di El Rocio e nella quale Sergio Rico ha riportato un trauma cranio-cerebrale. In attesa di altri bollettini medici, la situazione rimane quindi ancora critica.