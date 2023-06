Tennis, Tsitsipas e Badosa sono una nuova coppia? Gli indizi social che fanno sognare i fan

Nel mondo del tennis potrebbe essere nata una nuova coppia. Nelle ultime settimane, infatti, si parla sempre più insistentemente di un presunto flirt in corso tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, che sarebbe confermato da diversi indizi. Innanzitutto la spagnola è stata avvistata negli ultimi due match giocati dal greco al Roland Garros 2023, quelli contro Ofner e Carlos Alcaraz. In particolar modo Tsitsipas avrebbe addirittura dedicato la vittoria contro l’austriaco a Paula con il suo gesto di esultanza, l’indice alla tempia in senso di forza mentale esattamente come celebra le vittorie l’iberica.

Sui social, inoltre, sono sputanti diversi indizi dai follow ad alcune foto insieme, che hanno subito fatto impazzire i fan. Alcuni, però, parlano di un’iniziativa di marketing dato che Tsitsipas e Badosa saranno nel cast della serie Netflix, Break point. Che sia amore o strategia lo dirà soltanto il tempo, intanto i fan sognano.

Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas have some cute photos together on Spotify

She was also at his match at Roland Garros a few days ago. 🥰 pic.twitter.com/NRclh6MfUR

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2023