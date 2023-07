Campionati Italiani assoluti atletica Molfetta 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming sabato 29 luglio con Ceccarelli

Tutto pronto per le gare di sabato 29 luglio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare di venerdì 28 luglio. Dopo la prima giornata dedicata alle 10 km di marcia maschile e femminile, la massima rassegna tricolore si sposta in pista e in pedana. Sono 17 i titoli italiani in palio con tanti protagonisti azzurri al via, fra cui il velocista Samuele Ceccarelli e la neo-primatista italiana dei 5000 metri Nadia Battocletti, ma non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 di sabato 29 luglio allo stadio Cozzoli della città pugliese.

STREAMING E TV – L’evento sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.30 alle 22.00 in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre le altre gare di giornata saranno visibili in streaming su www.atletica.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare di sabato 29 luglio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023.

Assoluti Molfetta 2023: programma sabato 29 luglio

11.00 Eptathlon 100m ostacoli – serie femminili

11.15 Decathlon 100m – serie maschili

12.00 Eptathlon salto in alto femminile

12.15 Decathlon salto in lungo maschile

14.30 Decathlon peso maschile

15.00 giavellotto femminile

15.45 Decathlon salto in alto maschile

15.50 Eptathlon peso femminile

16.30 martello maschile

17.30 Eptathlon 200m – serie femminili

17.50 400m ostacoli – batterie femminili

18.10 400m ostacoli – batterie maschili

18.25 Decathlon 400m – serie maschili

18.30 giavellotto maschile

18.40 400m – batterie femminili

18.45 salto con l’asta maschile

18.55 400m – batterie maschili

18.55 salto triplo femminile

19.20 100m ostacoli – batterie femminili

19.34 110m ostacoli – batterie maschili

19.48 100m – batterie femminili

19.58 100m – batterie maschili

20.10 lancio del disco femminile

20.13 800m – batterie femminili

20.15 salto in alto femminile

20.25 800m – batterie maschili

20.40 salto triplo maschile

20.45 100m ostacoli – finale femminile

20.58 110m ostacoli – finale maschile

21.10 100m – finale femminile

21.20 100m – finale maschile

21.35 5000m femminili

22.00 5000m maschili

22.25 staffetta 4x100m – serie femminili

22.40 staffetta 4x100m – serie maschili