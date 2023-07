Napoli, poker all’Hatayspor: doppiette di Osimhen e Simeone

Il Napoli rifila un poker all’Hatayspor nell’amichevole di Castel di Sangro. Nel test vinto 4-0, sono due doppiette di Osimhen e Simeone a far sorridere il tecnico Rudi Garcia. Al 23′ il nigeriano, dopo un errore in impostazione del portiere avversario, sfrutta l’assist di Politano e deposita in rete. Cinque minuti dopo Napoli spietato su un’altra sbavatura dell’Hatayspor: Kvaratskhelia è bravo a recuperare palla e a servire d’esterno Osimhen che non perdona. Al 60′ Garcia rivoluziona la squadra. Escono Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. Dentro Gollini, Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Obaretin, Folorunsho, Demme, Saco, Zedadka, Simeone e Zerbin. Il Napoli segna il terzo gol con Simeone al 62′, che ribadisce in rete da pochi passi un’azione prolungata dopo le conclusioni deviate di Zerbin prima e Folorunsho poi. La firma del poker è sempre del Cholito che al 70′ si costruisce lo spazio in area e con un tocco sotto beffa l’estremo difensore.