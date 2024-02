Calendario Continental Tour Gold 2024 atletica: programma e diretta tv

Il calendario completo dei meeting Gold del Continental Tour 2024 di atletica leggera: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le tappe. Il secondo principale circuito mondiale all’aperto partirà da Melbourne, in Australia, il 15 febbraio in occasione del Maurie Plant Meet. Sono previste dodici tappe, con il sipario che si chiuderà a Zagabria con il Memorial Borisa Hanzekovica. Di seguito, il programma completo con le tappe del Continental outdoor Tour Gold 2024 e tutte le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Tutte le tappe saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma OTT di Sportface.it, oltre che in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

Calendario Continental Tour Gold 2024

15 febbraio: Maurie Plant Meet, Melbourne (Australia)

14 aprile: Gran Premio d’oro del Botswana, Gaborone (Botswana)

20 aprile: Kip Keino Classic, Nairobi (KEN)

18 maggio: Gran Premio USATF di Los Angeles, Los Angeles (USA)

19 maggio: Gran Premio Seiko Golden, Tokyo (Giappone)

28 maggio: Ostrava Golden Spike, Ostrava (Repubblica Ceca)

9 giugno: Gran Premio USATF di New York, New York (USA)

18 giugno: Giochi Paavo Nurmi, Turku (Finlandia)

21 giugno: Memorial Irena Szewinska, Bydgoszcz (Polonia)

7 luglio: Giochi FBK, Hengelo (Olanda)

9 luglio: Memorial Gyulai István, Szekesfehervar (Ungheria)

8 settembre: Memorial Borisa Hanzekovica, Zagabria (Croazia)