Regolamento diffidati ottavi Champions League: come funziona con squalifiche andata e ritorno

Il regolamento dei diffidati degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024: ecco come funziona con le squalifiche tra andata e ritorno. Inizia la fase a eliminazione diretta della coppa Uefa più prestigiosa e i diffidati dei gironi sono ancora validi per gli ottavi, pertanto tutti quei calciatori in diffida – che hanno rimediato due cartellini gialli nei gironi oppure sono già a quota quattro – e che verranno ammoniti nel corso dell’andata degli ottavi, allora salteranno per squalifica il ritorno in programma tre settimane dopo. Chi invece verrà ammonito per la seconda volta (o per la quarta) nell’andata degli ottavi, entrerà in diffida in vista del ritorno.