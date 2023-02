Calendario Assoluti indoor Ancona 2023 atletica: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona 2023 di atletica: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si assegnano i primi titoli nazionali del nuovo anno sulla pista al coperto del Palaindoor della località marchigiana. Grande attesa per il campione olimpico Marcell Jacobs, che domenica andrà a caccia del terzo titolo italiano sui 60 metri. Sabato invece i riflettori saranno puntati soprattutto sulle pedane dei salti con il bronzo mondiale Elena Vallortigara nell’alto e i giovani talenti Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo. Questo e molto altro nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 febbraio: di seguito il programma completo e come vedere le gare.

STREAMING E TV – Le gare saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play dalle ore 16.15 di sabato 18 febbraio e dalle ore 16.00 di domenica 19 febbraio. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2023 di atletica.

IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DELL’ATLETICA

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO ATLETICA

Calendario Assoluti indoor 2023 di atletica

SABATO 18 FEBBRAIO

9.30 60m Eptathlon (uomini)

9.45 60m ostacoli Pentathlon (donne)

10.20 Salto in lungo Eptathlon (uomini)

10.30 Salto in alto Pentathlon (donne)

11.45 Getto del peso Eptathlon (uomini)

13.00 Getto del peso Pentathlon (donne)

14.00 Salto in lungo Pentathlon (donne)

14.30 60m ostacoli donne – Batterie

14.55 60m ostacoli uomini – Batterie

15.15 Salto in lungo uomini

15.30 Marcia 3000m donne

15.40 Salto in alto donne

15.45 Salto con l’asta donne

16.20 400m donne – Batterie

16.35 400m uomini – Batterie

16.40 Salto in lungo donne

16.55 800m Pentathlon (donne)

17.10 1500m uomini

17.20 1500m donne

17.35 60m ostacoli donne – Finale

17.45 60m ostacoli uomini – Finale

17.55 Marcia 5000m uomini

DOMENICA 19 FEBBRAIO

9.30 Salto con l’asta uomini

11.45 60m ostacoli Eptathlon (uomini)

12.50 Salto con l’asta Eptathlon (uomini)

14.15 Salto in alto uomini

15.45 Salto triplo uomini

16.05 400m donne – Finale

16.15 400m donne – Finale

16.20 Getto del peso uomini

16.25 60m donne – Batterie

16.40 60m uomini – Batterie

16.55 800m donne – Serie

17.05 800m uomini – Serie

17.15 1000m Eptathlon (uomini)

17.15 Salto triplo donne

17.25 60m donne – Finale

17.35 60m uomini – Finale

17.45 3000m uomini

17.50 Getto del peso donne

18.00 3000m donne

18.15 4×2 giri donne – Serie

18.30 4×2 giri uomini – Serie