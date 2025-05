Federico Chiesa è pronto a lasciare il Liverpool dopo una sola stagione: l’ex Juve sta per tornare in Serie A, ecco il suo prossimo club.

Anche il nome di Federico Chiesa figura tra coloro che riceveranno la medaglia d’oro come campione della Premier League. L’ex Juve ha infatti totalizzato le cinque presenze minime con il Liverpool per ottenere questo riconoscimento. Tuttavia è senza dubbio una magra consolazione per l’attaccante italiano, che avrebbe sperato in un’annata decisamente più soddisfacente dal punto di vista personale.

La prima parte di stagione è stata caratterizzata da infortuni muscolari. Una volta rientrato Chiesa non è più riuscito a trovare spazio nelle gerarchie di Arne Slot: solo 13 presenze per il figlio d’arte in tutte le competizioni, con 2 reti realizzate e 2 assist per i propri compagni. La scorsa estate il Liverpool aveva scelto di investire 12 milioni di euro più 3 di bonus per strapparlo ai bianconeri: in molti erano convinti che le sue caratteristiche potessero permettergli di fare bene in un campionato come la Premier ma le cose sono andate in maniera diversa.

Chiesa ha un contratto con i Reds fino al 2028 ma l’impressione è che la sua avventura in Inghilterra sia già destinata a terminare. Il Liverpool vuole puntare su altri attaccanti e ha già aperto alla cessione del 27enne: un addio che pare sia stato avallato anche dallo stesso Arne Slot.

Chiesa torna in Serie A: affare da 15 milioni

I Reds, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero fissato un prezzo di 15 milioni per Chiesa: l’obiettivo del club inglese è quindi quello di recuperare la somma spesa per il cartellino del giocatore. Ma quale potrebbe essere il prossimo club dell’ex Juventus e Fiorentina? Non è un segreto che il desiderio di Chiesa sia quello di tornare a giocare in Serie A.

L’avventura in Premier League è stata ben al di sotto delle aspettative e un rientro in Italia sembra sempre più probabile. Chiesa è stimatissimo da Antonio Conte, che avrebbe senz’altro bisogno di un attaccante esterno di tale spessore per migliorare il reparto offensivo del suo Napoli.

Tuttavia la permanenza del tecnico salentino sulla panchina dei partenopei è tutt’altro che scontata. Conte non ha gradito la cessione di Kvaratskhelia a gennaio ed è inoltre corteggiato dalla Juventus. Con l’eventuale addio dell’ex CT al Napoli anche l’attaccante italiano si dirigerebbe verso altri lidi: un tentativo potrebbero farlo Inter e Milan, ma occhio anche alla Roma che già lo aveva cercato la scorsa estate.