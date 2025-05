Victor Osimhen è tornato a far parlare di sé, grazie a una clausola anti-Juventus che potrebbe mettere in difficoltà l’operazione di mercato.

Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, è uno degli eroi del terzo scudetto della storia del Napoli, quando alla guida dei partneopei c’era Luciano Spalletti.

Tante cose sono cambiate da quel magico momento che ha fatto tornare dopo decine di anni il club campano sul tetto d’Italia, non solo a livello sportivo ma anche dal punto di vista di mercato; gli azzurri sono a due partite dal potenziale quarto scudetto, con 1 punto di margine sull’Inter di Inzaghi, e Osimhen è ben lontano dall’essere un punto fermo del club.

Anche se non dovesse rimanere a giocare in Turchia, infatti, difficilmente rimarrà a Napoli. Proprio per questa ragione, alcuni club italiani come la Juventus si sono fatti avanti per strapparlo a De Laurentiis e colleghi: una particolare clausola, però, potenzialmente potrebbe frenare un’operazione molto discussa ancora prima di iniziarla.

Napoli, Osimhen e la clausola anti-Juve: di cosa si tratta

La Juventus è alla ricerca di un nuovo bomber per il prossimo anno. Dusan Vlahovic è risultato essere a dir poco discontinuo, e potrebbe partire in estate, mentre Kolo Muani non è di proprietà dei bianconeri, quindi la sua permanenza è ancora meno sicura del compagno di reparto serbo. Un obiettivo per la squadra attualmente allenata da Igor Tudor è quindi Victor Osimhen, che quest’anno ha giocato al Galatasaray in prestito dal Napoli, dove difficilmente tornerà per riprendere a giocare in azzurro.

Già a partire dalla stagione 2024/25, non è stato coinvolto nel progetto tecnico di Antonio Conte, e questo non dovrebbe cambiare nemmeno a partire dalla prossima. Ecco perché la Juventus punta così tanto sull’attaccante africano, che però difficilmente lascerà la Campania a un prezzo di favore. Il club vincitore dello scudetto nel 2022/23, infatti, difficilmente lo cederà ai grandi rivali a buon mercato, senza dimenticare una clausola particolare che non va affatto a vantaggio della Juventus.

A parlarne ci ha pensato Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, che nel corso di Radio Goal ha evidenziato che vi sarebbe una clausola rescissoria di Victor Osimhen di 75 milioni di euro. In più, in esclusiva ha anche aggiunto che “nel contratto c’è una postilla, una clausola che impone che Osimhen non possa giocare in Serie A”. Qualora fosse vero, metterebbe a dir poco i bastoni fra le ruote all’operazione della Juventus, a caccia di un bomber in grado di fare la differenza in attacco in vista della prossima stagione, specialmente con i tanti dubbi che attanagliano la permanenza futura di Vlahovic e Kolo Muani.