Salernitana-Lazio, Pedro: “Bella vittoria dopo periodo non positivo, ora due gare fondamentali”

“Era una partita molto difficile ma abbiamo fatto un bel lavoro. Era importante fare una bella vittoria dopo alcuni risultati non positivi. Adesso abbiamo altre due gare fondamentali, dobbiamo continuare su questa strada”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Pedro dopo la vittoria contro la Salernitana. “Sono ancora un po’ dolorante al naso e alla testa, ho perduto molto sangue in campo ma volevo rimanere a disposizione. E alla fine abbiamo ottenuto una bellissima vittoria – ha detto lo spagnolo ai microfoni di DAZN che ha subìto un infortunio al naso nel corso della gara – era l’unica cosa importante per me e per la squadra. Immobile? Gli do dieci oggi, non solo per i gol ma ha aiutato tanto il gruppo con il lavoro difesivo. Per il nostro gioco è fondamentale, è stato il migliore in campo al di là della doppietta”, ha concluso Pedro.