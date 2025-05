Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus. Con lui arriverebbe subito il primo rinforzo pronto a seguirlo nella nuova avventura.

In casa Juventus si respira un’aria di cambiamento. Silenziosa, ma molto concreta. Il progetto bianconero, dopo un’annata a tratti confusionaria e certamente sotto le aspettative, sembra orientato verso una rifondazione profonda. E al centro di tutto, senza ombra di dubbio, c’è un nome che fa discutere, sognare, ma soprattutto riflettere: Antonio Conte.

Il suo ritorno non è più solo una suggestione. I contatti ci sono stati, i segnali si moltiplicano, e anche dalle parti di Torino si comincia a preparare il terreno per accogliere nuovamente l’uomo che, oltre dieci anni fa, diede il via al ciclo vincente più lungo della storia juventina moderna.

Conte sulla pnchina della Juve e con lui un nome importante

Conte, si sa, non è tipo da compromessi. Se torna, lo fa per vincere. E per farlo pretende una squadra a sua immagine e somiglianza. Tatticamente solida, mentalmente feroce. Un gruppo con fame e corsa. E qui entra in scena il primo nome che potrebbe diventare la chiave di volta della nuova Juventus targata Conte: Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo della Lazio, infatti, è da tempo al centro di voci di mercato, e la sensazione è che l’avventura in biancoceleste sia ormai ai titoli di coda. Un giocatore come lui, duttile, rapido, abituato a giocare tra le linee ma anche a sacrificarsi in fase difensiva, è il prototipo perfetto per il calcio del tecnico leccese.

Il contratto di Zaccagni con la Lazio scade nel 2025 e il rinnovo, nonostante le dichiarazioni diplomatiche, sembra sempre più lontano. Il rapporto con il club non è mai stato del tutto lineare e, a quanto pare, nemmeno con la nuova impostazione tecnica si intravede un futuro condiviso. Ed è qui che Conte potrebbe fare la differenza. Il mister conosce bene il valore dell’ex Verona, lo stima, e sarebbe pronto a farne un pilastro della sua nuova avventura. Che sia a Torino o, attenzione, a Napoli.

Sì, perché se è vero che la Juventus è la pista più calda per Conte, non va escluso il colpo di scena. Il Napoli, con De Laurentiis pronto a trattenere il mister che sta dando tante soddisfazioni. Il nome di Conte, la sua riconferma, resta in cima alla lista dei desideri. E’ facile ipotizzare che Zaccagni – nato a Cesena ma calcisticamente formato tra nord ed Emilia – potrebbe seguirlo.

Ma in tutto questo c’è un dettaglio da non sottovalutare: Zaccagni sarebbe un colpo perfetto anche per la dirigenza juventina a prescindere da Conte. Un investimento intelligente, non eccessivamente costoso, italiano, con esperienza in Serie A e margini di crescita ancora intatti. Insomma, Conte è pronto. E se davvero sarà lui a sedersi sulla panchina della Juventus, non arriverà da solo. Zaccagni potrebbe essere il primo tassello di un puzzle che si sta componendo sotto traccia ma che, da qui a poche settimane, potrebbe venire alla luce con tutta la forza di un ritorno destinato a fare rumore. E forse anche a riportare la Juve dove vuole tornare: in vetta.