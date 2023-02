Calendario Grand Slam Tel Aviv 2023 judo: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della tappa di Grand Slam di Tel Aviv 2023 di judo maschile e femminile: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. Cinquantasei nazioni presenti ed oltre quattrocento atleti in gara: si preannuncia grande spettacolo sul tatami della città israeliana. L’Italia si presenterà al via con 19 atleti: assente l’infortunato Elios Manzi, mentre Fabio Basile tornerà nella categoria dei 66kg (in cui si laureò campione olimpico a Rio 2016). Le gare si svolgeranno tra giovedì 16 e sabato 18 febbraio a partire dalle ore 10.00 italiane, con le fasi finali in scena nel pomeriggio.

STREAMING E TV – Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now con il commento di Ivano Pasqualino e Ylenia Scapin, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play con il commento di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Grand Slam di Tel Aviv 2023 di judo con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Grand Slam Tel Aviv 2023 judo

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

48 kg femminile

60 kg maschile

66kg maschile

52 kg femminile

57 kg femminile

Diretta Rai Sport 16.05-17.30 e Rai Play fino alle 18.30, diretta Sky Sport Arena 16.00-18.30, differita Rai Sport dalle 22.00 – 23.00

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

73 kg maschile

63 kg femminile

81 kg maschile

70 kg femminile

Diretta Rai Sport e Sky Sport Arena 16.00-18.00

SABATO 18 FEBBRAIO

90 kg maschile

+78 kg femminile

100 kg maschile

+78kg femminile

+100 kg maschile

Diretta Sky Sport Arena e Rai Play 16.00-18.30, differita Rai Sport dalle 00.30