Da record dentro e fuori dalla pista di atletica: Gout Gout, salito alla ribalta per il 20″04 fatto registrare nei 200 metri a Brisbane in occasione dei campionati nazionali studenteschi, avrebbe firmato un contratto super con Adidas. Secondo quanto riporta il Guardian, l’accordo tra il colosso dell’abbigliamento sportivo e l’australiano, che compirà 17 anni il 29 dicembre, è di oltre 6 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti i bonus legati alle prestazioni. Numeri da capogiro per un atleta che ha stupito il mondo rifilando distacchi abissali agli avversari facendo segnare il nuovo primato nazionale assoluto nei 200 metri, venendo ribattezzato il “nuovo Bolt”.

Da sottolineare, però, come l’accordo sarebbe stato firmato ad agosto, quindi prima di quello strepitoso exploit. È chiaro, quindi, quanto chi ha puntato su di lui sia convinto che il 16enne con i genitori originari del Sud Sudan riuscirà ad affermarsi anche ad alto livello come nuovo fenomeno mondiale. Intanto, il contratto prevede che Gout Gout rimanga in Australia per completare la propria crescita e gli studi.

Gout Gout da record: “insegue” Bolt e Lyles

Oltre sei milioni di dollari rappresentano già di per sé una cifra mostruosa, ma diventa ancora più incredibile se si pensa che Usain Bolt, nel pieno della carriera, ne percepiva 10 dalla Puma. Cifra, quella che percepiva il giamaicano, alla quale non arriva l’attuale campione olimpico dei 100 metri, Noah Lyles, anch’egli testimonial Adidas. Viaggia su quantità dei denaro del genere anche il fenomeno del salto con l’asta ‘Mondo’ Duplantis, mentre la donna più pagata dell’atletica, in questo caso dalla Nike, sarebbe la sprinter Usa Sha’carri Richardson.