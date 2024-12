Manca sempre meno all’inizio dell’edizione 2025 del Tour de Ski, il classico appuntamento a cavallo tra anno vecchio e nuovo anno dello sci di fondo. Per la prima volta nella storia della competizione, arrivata alla 19esima edizione, si correrà in un percorso interamente sul suolo italiano, che si snoda tra Dobbiaco e la Val di Fiemme. Riparte dunque la caccia ai due campioni in carica, il norvegese Harald Oestberg Amundsen nel maschile e la statunitense Jessica Diggins nel femminile, in quello che sarà l’appuntamento più importante della stagione dopo i Mondiali di Trondheim tra febbraio e marzo.

I convocati azzurri

Sono diciotto (tredici uomini e cinque donne) i convocati per le tappe del Tour de Ski, in programma dal 28 dicembre al 5 gennaio, con sette gare in nove giorni. Al maschile ci saranno Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romani, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi. al femminile invece presenti Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Federica Cassol.

I convocati delle altre principali nazioni al Tour de Ski

A meno di una settimana dalla partenza ufficiale, stanno arrivando man mano le convocazione anche delle altre nazionali. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, che possono vantare la presenza al femminile della campionessa in carica (e vincitrice anche nel 2021) Jessica Diggins, ci saranno complessivamente 6 donne e 7 uomini: si tratta di Nina Seemann, Jessica Diggins, Sophia Laukli, Rosie Brennan, Julia Kern e Alayna Sonnesyn al femminile, mentre al maschile saranno al via John Steel Hagenbuch, Gus Schumacher, Ben Ogden, Zanden McMullen, Jack Young, JC Schoonmaker e Luke Jager.

Tredici anche i componenti della Francia, divisi in 8 uomini e 5 donne. In campo maschile ci saranno Lucas Chanavat, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Richard Jouve, Jules Chappaz, Mathis Desloges, Sabin Coupat e Remi Bourdin, mentre al femminile presenti Flora Dolci, Melissa Gal, Lena Quintin, Julie Pierrel e Leonie Perry. Pesa l’assenza di Delphine Claudel, che spesso ha fatto vedere buoni risultati sui pendii del Cermis, ma costretta al forfait a causa di un problema fisico.

Sono invece ben 17 i convocati tra le fila della Germania, che vanta una sola vittoria, arrivata nel 2007 nella prima edizione con Tobias Angerer. Saranno dieci gli atleti presenti in campo femminile (Victoria Carl, Anna-Maria Dietze, Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Lisa Lohmann, Coletta Rydzek e Katherine Sauerbrey), a fronte di sette partecipanti in campo maschile (Janosch Brugger, Marius Kastner, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Florian Notz, Anian Sossau, Jan Stölben).

Fioccano le assenze in casa Svezia, soprattutto al femminile, costretta a fare a meno di due Frida Karlsson (vincitrice nel 2023) e di Jonna Sundling. Riflettori puntati dunque su Ebba Andersson e Linn Svahn (entrambe già sul podio finale in due occasioni ciascuna). Sono 7 le convocate sul fronte femminile: Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Moa Ilar, Moa Lundgren, Märta Rosenberg e Linn Svahn. Al maschile presenti invece Edvin Anger, Gustaf Berglund, Jens Burman, Emil Danielsson, Truls Gisselman, Marcus Grate, Calle Halfvarsson, William Poromaa e Oskar Svensson.

Riportiamo infine il lungo elenco della Norvegia, che schiera dieci atleti in campo maschile e altrettanti in campo femminile. Presenti tanti ex campioni, tra questi quello uscente Harald Østberg Amundsen ma anche e soprattutto il fuoriclasse Johannes Høsflot Klæbo, vincitore nel 2019, 2022 e 2023; tra le ragazze invece ci saranno la tre volte vincitrice Therese Johaug e la due volte regina Heidi Weng. Questo l’elenco completo: Therese Johaug, Heidi Weng, Astrid Øyre Slind, Kristin Austgulen Fosnæs, Nora Sanness, Silje Theodorsen, Julie Myhre, Helene Marie Fossesholm, Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Lotta Udnes Weng al femminile; al maschile invece Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Jan Thomas Jenssen, Matz William Jenssen, Andreas Fjorden Ree, Harald Østberg Amundsen, Erik Valnes, Even Northug, Iver Tildheim Andersen.