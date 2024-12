Si avvicina il Natale e la Regular Season NFL si avvia verso la sua conclusione quando mancano ormai due settimane prima di avere il quadro completo dei playoffs per quello che si prospetta un gennaio di fuoco. Nella AFC ulteriore passo in avanti dei Kansas City Chiefs verso la prima testa di serie del tabellone, dopo il successo per 27-19 sugli Houston Texans, i quali nel corso della partita giocata sabato hanno dovuto fare i conti con il bruttissimo infortunio al ginocchio patito dal ricevitore Tank Dell. Mahomes e compagi mantengono un vantaggio di due partite sui Buffalo Bills, che invece soffrono ma alla fine riescono a imporsi sui New England Patriots in un matchup mai banale tra rivali della stessa division.

Con la vittoria dei Ravens (ora qualificato ai PO) sugli Steelers diventa sempre più interessante la lotta per la AFC North, mentre restano due le wild card ancora in palio. Los Angeles Chargers e Denver Broncos, che si sono affrontate con la vittoria della franchigia californiana, con un record di 9-6 hanno rispettivamente il 94% e il 76% di possibilità di accedere ai playoffs. In particolare i Broncos, però, hanno un calendario complesso e devono guardarsi dalle spalle da Colts, Dolphins e Bengals che inseguono con un record di 7-8. Per tutte e tre servono una serie importante di incastri, però finché c’è speranza…

LA SITUAZIONE IN NFC

Tutta da seguire e vivere è anche la battaglia per le prime posizioni della NFC. I Philadelphia Eagles perdono il loro QB Jalen Hurts nel corso del primo tempo della sfida contro i Washington Commanders e vengono sconfitti in rimonta con il punteggio di 36-33 grazie alla prestazione super di colui che sarà il rookie dell’anno, ovvero Jayden Daniels. Ora Philly ha un record di 12-3, ovvero una partita indietro ai Detroit Lions e Minnesota Vikings che invece continuano a vincere e sono al momento appaiati in testa sia alla NFC North che all’intera Conference. Prosegue anche il buon momento dei Rams, che con la contemporanea sconfitta dei Seahawks prendono un buon vantaggio nella NFC West, mentre nel Sunday Night Football i Buccaneers perdono a Dallas e vengono raggiunti in vetta alla loro division dagli Atlanta Falcons che hanno fatto esordire da titolare il rookie QB Michael Penix Jr. dopo le recenti difficoltà incontrate da Kirk Cousins.

RISULTATI WEEK 16

LOS ANGELES CHARGERS (9-6) def. DENVER BRONCOS (9-6): 34-27

KANSAS CITY CHIEFS (14-1) def. HOUSTON TEXANS (9-6): 27-19

BALTIMORE RAVENS (10-5) def. PITTSBURGH STEELERS (10-5): 34-17

ATLANTA FALCONS (8-7) def. NEW YORK GIANTS (2-13): 34-7

CAROLINA PANTHERS (4-11) def. ARIZONA CARDINALS (7-8): 36-30

CHICAGO BEARS (4-11) lost to. DETROIT LIONS (13-2): 17-34

INDIANAPOLIS COLTS (7-8) def. TENNESSEE TITANS (3-12): 38-30

NEW YORK JETS (4-11) lost to. LOS ANGELES RAMS (9-6): 9-19

WASHINGTON COMANDERS (10-5) def. PHILADELPHIA EAGLES (12-3): 36-33

CINCINNATI BENGALS (7-8) def. CLEVELAND BROWNS (3-12): 24-6

SEATTLE SEAHAWKS (8-7) lost to. MINNESOTA VIKINGS (13-2): 24-27

BUFFALO BILLS (12-3) def. NEW ENGLAND PATRIOTS (3-12): 24-21

LAS VEGAS RAIDERS (3-12) def. JACKSONVILLE JAGUARS (3-12): 19-14

MIAMI DOLPHINS (7-8) def. SAN FRANCISCO 49ERS (6-9): 29-17

DALLAS COWBOYS (7-8) def. TAMPA BAY BUCCANEERS (8-7): 26-24

GREEN BAY PACKERS (10-4) vs. NEW ORLEANS SAINTS (5-9): da giocare

CLASSIFICHE NFL AGGIORNATE

-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

AFC EAST

Buffalo Bills 12-3 (qualificata ai playoffs)

Miami Dolphins 7-8

New York Jets 4-11

New England Patriots 3-12

AFC NORTH

Pittsburgh Steelers 10-5 (qualificata ai playoffs)

Baltimore Ravens 10-5 (qualificata ai playoffs)

Cincinnati Bengals 7-8

Cleveland Browns 3-12

AFC SOUTH

Houston Texans 9-6 (qualificata ai playoffs)

Indianapolis Colts 7-8

Tennessee Titans 3-12

Jacksonville Jaguas 3-12

AFC WEST

Kansas City Chiefs 14-1 (qualificata ai playoffs)

Los Angeles Chargers 9-6

Denver Broncos 9-6

Las Vegas Raiders 3-12

-NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

NFC EAST

Philadelphia Eagles 12-3 (qualificata ai playoffs)

Washington Commanders 10-5

Dallas Cowboys 7-8

New York Giants 2-13

NFC NORTH

Detroit Lions 13-2 (qualificata ai playoffs)

Minnesota Vikings 13-2 (qualificata ai playoffs)

Green Bay Packers 10-4

Chicago Bears 4-11

NFC SOUTH

Atlanta Falcons 8-7

Tampa Bay Buccaneers 8-7

New Orleans Saints 5-9

Carolina Panthers 4-11

NFC WEST

Los Angeles Rams 9-6

Seattle Seahawks 8-7

Arizona Cardinals 7-8

San Francisco 49ers 6-9