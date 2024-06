Calendario Europei atletica Roma 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei di atletica leggera 2024, in programma a Roma da giovedì 6 a mercoledì 12 giugno. La Città Eterna torna ad ospitare la rassegna continentale a distanza di 50 anni, riportando la manifestazione in Italia. Si preannuncia grande spettacolo su pista e pedane dello Stadio Olimpico, dove gli azzurri proveranno a sfruttare il tifo del pubblico di casa per ritagliarsi un ruolo da protagonisti. L’Italia si presenta al via con il contingente più numeroso di sempre: 116 azzurri in totale, di cui 63 uomini e 53 donne. La 26esima edizione dell’Europeo sarà anche un’importante tappa di passaggio a pochi mesi dall’appuntamento più atteso: i Giochi Olimpici di Parigi. Scopriamo dunque, di seguito, il programma dettagliato con date e orari degli Europei 2024 di atletica leggera e le informazioni per seguire le gare (in grassetto le finali).

STREAMING E TV – Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Roma 2024 saranno visibili sui canali Rai, Eurosport e Sky (palinsesto dettagliato da definire), oltre che in streaming su RaiPlay, Discovery +, Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

Calendario Europei atletica Roma 2024

VENERDÌ 7 GIUGNO – PRIMA GIORNATA

Sessione mattutina

9.35 Lancio del disco maschile – Qualificazioni

9.40 Eptathlon (femminile) – 100 metri

10.03 Getto del peso femminile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

10.10 100 metri ostacoli (femminili) – Batterie

10.40 110 metri ostacoli (maschili) – Batterie

10.55 Lancio del disco maschile – Qualificazioni (Gruppo B)

11.10 Salto triplo femminile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

11.35 Eptathlon (femminile) – Salto in alto

11.45 1500 metri femminili – Batterie

12.15 Lancio del disco femminile – Qualificazioni (Gruppo A)

12.20 800 metri maschili – Batterie

12.55 Salto in lungo maschile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

13.05 3000m siepi femminili – Batterie

13.35 Lancio del disco femminile – Qualificazioni (Gruppo B)

Sessione serale

18.35 20 km di marcia femminile

18.40 Eptathlon (femminile) – Getto del peso

19.55 Getto del peso maschile – Qualificazioni (gruppo A e B)

20.30 Salto in alto femminile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

21.00 Lancio del disco maschile – Finale

21.10 100 metri maschili – Batterie

21.33 Getto del peso femminile – Finale

21.45 Eptathlon (femminile) – 200 metri

22.20 Staffetta 4×400m mista – Finale

22.40 5000 metri femminili

SABATO 8 GIUGNO – SECONDA GIORNATA

Sessione mattutina

10.05 Lancio del martello maschile – Qualificazioni (Gruppo A)

10.10 3000m siepi maschili – Batterie

10.40 Salto con l’asta femminile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

10.50 100 metri femminili – Batterie

11.30 Lancio del martello maschile – Qualificazioni (Gruppo B)

11.45 400 metri maschili – Batterie

12.10 Eptathlon (femminile) – Salto in lungo

12.20 400 metri femminili – Batterie

Sessione serale

18.00 20 km di marcia maschile

18.05 Eptathlon (femminile) – Giavellotto (Gruppo A)

19.20 Eptathlon (femminile) – Giavellotto (Gruppo B)

19.50 800 metri maschili – Semifinali

20.06 Salto in lungo maschile – Finale

20.12 100 metri ostacoli (femminili) – Semifinali

20.38 110 metri ostacoli (maschili) – Semifinali

21.02 Getto del peso maschile – Finale

21.10 100 metri maschile – Semifinali

21.37 Lancio del disco femminile – Finale

21.47 Eptathlon (femminile) – 800 metri

22.08 100 metri ostacoli (femminili) – Finale

22.18 110 metri ostacoli (maschili) – Finale

22.28 5000 metri maschili – Finale

22.53 100 metri maschili – Finale

DOMENICA 9 GIUGNO – TERZA GIORNATA

Sessione mattutina

9.00 Mezza maratona maschile

9.30 Mezza maratona femminile

10.05 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo A)

10.45 Salto triplo maschile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

11.30 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo B)

11.35 Salto in alto maschile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

11.50 200 metri maschili – Batterie

12.40 400 metri ostacoli femminili – Batterie

13.20 400 metri ostacoli maschili – Batterie

Sessione serale

20.05 400 metri femminili – Semifinali

20.30 Salto in alto femminile – Finale

20.38 400 metri maschili – Semifinali

21.05 100 metri femminili – Semifinali

21.11 Lancio del martello maschile – Finale

21.21 Salto triplo femminile – Finale

21.35 200 metri maschili – Semifinali

22.04 3000m siepi femminili – Finale

22.27 800 metri maschili – Finale

22.36 1500 metri femminili – Finale

22.53 100 metri femminili – Finale

LUNEDÌ 10 GIUGNO – QUARTA GIORNATA

Sessione mattutina

10.05 Decathlon (maschile) – 100 metri

10.18 Salto con l’asta maschile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

10.25 Giavellotto femminile – Qualificazioni (Gruppo A)

10.35 200 metri femminili – Batterie

11.05 Decathlon (maschile) – Salto in lungo

11.20 1500 metri maschili – Batterie

11.45 Lancio del giavellotto femminile – Qualificazioni (Gruppo B)

11.50 800 metri femminili – Batterie

12.40 400 metri ostacoli maschili – Semifinali

13.05 Decathlon (maschile) – Getto del peso

13.15 400 metri ostacoli femminili – Semifinali

Sessione serale

19.30 Decathlon (maschile) – Salto in alto

20.15 Salto con l’asta femminile – Finale

21.05 200 metri femminili – Semifinali

21.33 Lancio del martello femminile – Finale

21.40 400 metri maschili – Finale

21.50 400 metri femminili – Finale

22.00 3000m siepi maschili – Finale

22.20 Decathlon (maschile) – 400 metri

22.50 200 metri maschili – Finale

MARTEDÌ 11 GIUGNO – QUINTA GIORNATA

Sessione mattutina

9.35 Decathlon (maschile) – 110m ostacoli

10.10 800 metri femminili – Semifinali

10.30 Decathlon (maschile) – Lancio del disco (Gruppo A)

10.35 Salto in lungo femminile – Qualificazioni (Gruppo A e B)

10.45 Staffetta 4×400m maschile – Batterie

11.15 Staffetta 4×400m femminile – Batterie

11.35 Decathlon (maschile) – Lancio del disco (Gruppo B)

11.55 Decathlon (maschile) – Salto con l’asta (Gruppo A)

12.00 Staffetta 4×100m maschile – Batterie

12.30 Staffetta 4×100m femminile – Batterie

13.00 Giavellotto maschile – Qualificazioni (Gruppo A)

13.10 11.55 Decathlon (maschile) – Salto con l’asta (Gruppo B)

14.25 Giavellotto maschile – Qualificazioni (Gruppo B)

Sessione serale

19.05 Decathlon (maschile) – Giavellotto (Gruppo B)

19.50 10000 metri femminile (Gara B)

20.15 Decathlon (maschile) – Giavellotto (Gruppo B)

20.35 Salto in alto maschile – Finale

20.55 Salto triplo maschile – Finale

21.05 400 metri ostacoli maschili – Finale

21.18 400 metri ostacoli femminili – Finale

21.30 10000 metri femminili (Gara A) – Finale

21.36 Giavellotto femminile – Finale

22.25 Decathlon (maschile) – 1500 metri

22.53 200 metri femminili – Finale

MARTEDÌ 12 GIUGNO – SESTA GIORNATA

Sessione serale

20.12 10000 metri maschili (Gara B)

20.20 Salto con l’asta maschile – Finale

20.28 Giavellotto maschile – Finale

20.54 Salto in lungo femminile – Finale

21.06 Staffetta 4×400m femminile – Finale

21.19 Staffetta 4×400m maschile – Finale

21.31 800 metri femminili – Finale

21.44 10000 metri maschili (Gara A) – Finale

22.26 1500 metri maschili – Finale

22.38 Staffetta 4×100m femminile – Finale

22.50 Staffetta 4×100m maschile – Finale