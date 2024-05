Atletica: Sara Fantini in gara a Lucca, Daisy Osakue a Mondovì

Lanci in primo piano nel weekend con la presenza di alcuni degli azzurri che si stanno preparando per gli Europei di Roma. Torna in pedana a Lucca il bronzo continentale del martello Sara Fantini, a una settimana dal 73,67 di Modena. L’azzurra gareggerà fuori classifica, sabato, nell’ambito della prova regionale della Toscana dei Campionati di Società Assoluti ed è attesa in gara anche la campionessa mondiale under 20 Rachele Mori. Sempre a Lucca sono iscritti i discoboli Alessio Mannucci e Stefania Strumillo, il giavellottista Roberto Orlando, oltre a Diego Pettorossi su 100 e 200 e il marciatore Gianluca Picchiottino nei 10.000 su pista.

A Mondovì, in provincia di Cuneo, domenica è il momento delle conferme per Daisy Osakue nel disco, a otto giorni dal 63,48 di Crema: per la primatista italiana del disco, l’impegno è anticipato dalla gara del peso di sabato. In gara anche gli astisti medagliati giovanili Simone Bertelli e Great Nnachi. In Lombardia si gareggia in due sedi: uomini a Nembro, in provincia di Bergamo, con iscritto Mario Lambrughi nei 400 ostacoli, a Bergamo le donne tra cui nei 100hs Elena Carraro e Veronica Besana, nei 200 Gloria Hooper e l’allieva Elisa Valensin, nei 400 Virginia Troiani, nei 5000 di marcia Federica Curiazzi e Alexandrina Mihai, nel disco fuori classifica Emily Conte.

Nel Lazio, a Rieti, doppia sfida 100-200 tra Marco Ricci e Yupun Abeykoon, mentre nei 400 fuori classifica c’è Riccardo Meli. Ostacoli (100hs) per Nicla Mosetti, asta per Sonia Malavisi, peso per Sebastiano Bianchetti. A Pordenone iscritto Jacopo De Marchi nei 1500 dei Cds del Friuli Venezia Giulia; la sede abruzzese è invece Sulmona con l’allieva marciatrice Serena Di Fabio. A Conegliano (Treviso), infine, è in programma domani la 33esima edizione del meeting internazionale Trofeo Toni Fallai: annunciati Yassin Bouih nei 3000 siepi, le astiste Great Nnachi e Virginia Scardanzan, il giavellottista bronzo europeo Under 23 Michele Fina, la quattrocentista Laura Rami.