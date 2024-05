Lotta, torneo mondiale qualificazione olimpica Istanbul: Liuzzi e Russo ai ripescaggi, speranze di pass

Due azzurre hanno ancora speranza al Torneo Mondiale di qualificazione olimpica di Istanbul, l’ultima chance per approdare ai Giochi di Parigi 2024, per quanto riguarda la lotta: Liuzzi e Russo, infatti, grazie all’avanzare delle avversarie che le hanno battute, sono riuscite ad accedere ai ripescaggi. Per Russo ci saranno due round da affrontare, per Liuzzi uno soltanto, e in palio c’è la possibilità di accedere alla finale per il bronzo. In caso di medaglia, ulteriore spareggio contro l’altra medagliata di categoria per stabilire a chi andrà il pass olimpico.

LA LOTTA AZZURRA A ISTANBUL, ANCORA SPERANZE DI PASS OLIMPICO

Nello stile libero Emanuela Liuzzi ed Enrica Rinaldi sono arrivate fino ai quarti di finale. Liuzzi ha battuto la srilankese Hewa Pedige (13-2) e poi la campionessa panamericana, l’ecuadoriana Mollocana (4-2), per poi essere battuta dalla forte tedesca Anastasia Blavyas. Rinaldi ha avuto la meglio per 6-0 della polacca Sperka e per 10-0 ha eliminato la greca Papavasileiou, poi ai quarti non c’è stato nulla da fare contro la mongola Enkh Amar, argento ai Mondiali del 2023, che si impone col risultato di 4-0.

Ha vinto un incontro anche Aurora Russo nei -57 kg, che ha battuto la marocchina Hassoune per 6-0 e ha poi perso dalla brasiliana Oliveira sul 4-0, ed Elena Esposito nei -62 kg, che ha battuto la filippina Carpio 7-4 ma ha poi rimediato il ko per mano della venezuelana Chrinos con un netto 12-2. Già fuori al primo turno, infine, Dalma Caneva nei -68 kg e Fabiana Rinella nei -53 kg, eliminate rispettivamente dalla rumena Anghel e dalla macedone Rjabovolova.