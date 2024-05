Cividale-Cantù oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cividale-Cantù, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Le prime due partite della serie hanno visto gli uomini di coach Cagnardi battere due volte gli avversari senza troppe difficoltà, al termine di due partite di grande autorità. In gara-1, Cantù ha fatto valere l’ottimo avvio di partita, con un primo quarto chiuso sul 24-9, legittimato poi nell’ultimo quarto. In gara-2, invece, dopo un primo quarto equilibrato chiuso in vantaggio da Cividale, Cantù si è aggiudicata gli altri tre parziali, allungando fino all’84-67 finale. Ne consegue che i lombardi hanno ora a disposizione tre possibilità di chiudere la contesa, mentre i friulani devono necessariamente vincere questa partita per allungare ulteriormente la serie e poter sperare nella rimonta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 10 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cividale-Cantù, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.