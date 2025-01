È appena iniziato il 2025 e l’atletica leggera riprende il suo cammino con il primo appuntamento del calendario nazionale, che segna l’inizio della nuova stagione agonistica. La manifestazione di apertura è dedicata ai salti e avrà luogo sabato 4 gennaio al Palaindoor di Padova: tra le protagoniste ci sarà anche Elisa Molinarolo, ovviamente al suo debutto stagionale. L’astista delle Fiamme Oro ha conquistato la sesta posizione ai Giochi Olimpici di Parigi saltando la misura di 4,70 metri, suo record personale fissato proprio nel palcoscenico a cinque cerchi. Ora la 30enne veronese torna in pedana a due passi da casa, a Padova, per iniziare la sua stagione: sarà lei ad aprire le danze della gara, a partire dalle ore 20.00.

Tra gli uomini, uno degli atleti più attesi è Simone Bertelli, tesserato per le Fiamme Gialle. Il classe 2004 torinese ha vissuto un 2024 eccezionale, riuscendo a crescere fino alla misura di 5,63 metri, conquistando anche il titolo di campione europeo under 20. Bertelli, che è anche primatista italiano under 20 della disciplina, si prepara a migliorare ulteriormente e a confrontarsi con i migliori nel salto con l’asta. Il meeting di Padova non è solo una competizione, ma un evento che si inserisce all’interno della Padova Pole Vault Convention + High Jump, una tre giorni di workshop, conferenze e incontri formativi che quest’anno includeranno anche il salto in alto.

Tra gli atleti annunciati per questo evento ci sono nomi importanti a livello nazionale come Manuel Lando (Aeronautica), sesto nel salto in alto agli scorsi Europei di Roma con la misura di 2,22 metri, e le saltatrici Idea Pieroni (Carabinieri) e Asia Tavernini (Fiamme Oro).

Le altre gare in programma nel panorama nazionale

Domenica invece sono in programma competizioni in sei sedi diverse della Penisola, soprattutto nel Nord Italia: le gare si svolgeranno infatti a Bergamo, Aosta, Canegrate (Milano), Casalmaggiore (Cremona), Iglesias e Venturina Terme (Livorno). Per l’Epifania invece l’attività agonistica si concentrerà al PalaCasali di Ancona, che ospiterà il meeting inaugurale. Questo impianto, che a febbraio sarà teatro delle principali rassegne tricolori, accoglierà lunedì una serie di gare emozionanti.

Tra i protagonisti di questa competizione ci saranno i 200 metri, con il primo test stagionale per il quattrocentista Edoardo Scotti (Carabinieri), reduce dall’argento conquistato agli Europei di Roma con le staffette 4×400 maschile e mista. In gara sempre nei 200 metri anche Diego Pettorossi (Atl. Libertas Unicusano Livorno), che vive e si allena autonomamente negli Stati Uniti dove lavora, e che alle scorse Olimpiadi di Parigi 2024 ha visto sfumare la qualifica in semifinale per pochi centesimi.