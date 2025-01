Nove azzurre parteciperanno allo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025. Nella prima tappa del 2025, quarto gigante della stagione, Federica Brignone (pettorale numero 7 e leader di specialità), Marta Bassino (pettorale numero 11), Sofia Goggia (16), Asja Zenere (30), Elisa Platino (34), Ilaria Ghisalberti (36), Lara Della Mea (37), Roberta Melesi (41) e Giorgia Collomb (62) cercheranno di ritagliarsi un ruolo di protagoniste sulle nevi slovene. “Il gigante è la disciplina che quest’anno mi ha regalato i risultati più belli e allo stesso tempo mi sta creando qualche piccolo problemino fisico, però mi sento stabile e a mio agio in gara. Ho un buon feeling, due giorni molto belli allo Zoncolan, ci riproverò sicuramente. La classifica di coppa è molto equilibrata, l’anno scorso avevamo disputato molte più gare, chiaramente le sciatrici tecniche sono davanti, ci saremmo aspettate di vedere in cima alla graduatoria Mikaela Shiffrin che però al momento è ferma, mancano tante gare e le prossime settimane saranno importanti. Per lottare per la classifica generale bisogna essere molto costanti in termini di piazzamenti tutti i fine settimana, e dipende molto dalle altre. L’anno scorso ho fatto una stagione con i fiocchi ma c’è chi ha fatto meglio di me, quindi bisogna veramente puntare a ogni gara fatta bene, senza concentrarsi sulla classifica”, le parole di Brignone, reduce dalla vittoria nell’ultimo gigante a Semmering, in Austria.

Le favorite

Federica Brignone, viste le due vittorie nei tre giganti disputati (Soelden, Semmering) in stagione, si candida almeno per un piazzamento a podio. Non si possono non citare Sara Hector e Alice Robinson, rispettivamente seconda e terza nello scorso gigante in Austria. Lara Gut-Behrami, nona a Semmering, ha le carte in regola per giocarsi il podio come Valerie Grenier, quarta a Semmering. Continuano i progressi dell’albanese Lara Colturi, che proverà a centrare un piazzamento in top ten insieme a Zrinka Ljutic, Camille Rast, Julia Scheim e Marta Bassino. L’azzurra, settima a Semmering, può bissare, o migliorare, il piazzamento ottenuto in Austria. Per quanto riguarda le altre italiane, Sofia Goggia fa il suo ritorno in gigante con il pettorale numero 16 e cercherà di fare punti importanti in una disciplina non propriamente sua. Ben cinque azzurre tra il pettorale 30 e 40: Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Roberta Melesi proveranno a qualificarsi per la seconda manche. Qualche chance in più probabilmente per Zenere e Melesi. Da inserire nel lotto di potenziali sorprese c’è anche Giorgia Collomb, la classe 2006 che, dopo i primi punti in Coppa del Mondo ottenuti nel gigante di Killington, nonostante il pettorale numero 62 ha tutte le carte in regola per entrare nelle prime trenta.

La start list

Thea Louise Stjernesund (NOR) Zrinka Ljutic (CRO) Valerie Grenier (CAN) Sara Hector (SWE) Lara Gut-Behrami (SUI) Alice Robinson (NZL) Federica Brignone (ITA) Mina Feurst Holtmann (NOR) Camille Rast (SUI) Lara Colturi (ALB) Marta Bassino (ITA) Julia Scheib (AUT) Clara Direz (FRA) A J Hurt (USA) Paula Moltzan (USA) Sofia Goggia (ITA) Katharina Liensberger (AUT) Michelle Gisin (SUI) Stephanie Brunner (AUT) Nina O Brien (USA) Franziska Gritsch (AUT) Ricarda Haaser (AUT) Maryna Gasienica-Daniel (AUT) Ana Bucik (SLO) Neja Dvornik (SLO) Britt Richardson (CAN) Wendy Holdener (SUI) Katie Hensien (USA) Simone Wild (SUI) Asja Zenere (ITA) Kajsa Lee (NOR) Lena Duerr (GER) Magdalena Luczak (POL) Elisa Platino (ITA) Cassidy Gray (CAN) Ilaria Ghisalberti (ITA) Lara Della Mea (ITA) Stefanie Grob (SUI) Adriana Jelinkova (CZE) Francesca Baruzzi (ARG) Roberta Melesi (ITA) Emma Aicher (GER) Estelle Alphand (SWE) Hanna Aronsson Elfman (SWE) Marte Monsen (NOR) Victoria Olivier (AUT) Charlotte Lingg (LIE) Erika Pykalainen (FIN) Katharina Huber (AUT) Delphine Darbellay (SUI) Vanessa Kasper (SUI) Elisabeth Bocock (USA) Karen Clement (FRA) Fabiana Dorigo (GER) Lisa Nyberg (SWE) Hilma Loevblom (SWE) Viktoria Buergler (AUT) Mary Bocock (USA) Noa Szollor (ISR) Jana Fritz (GER) Madeleine Sylvester-Davik (NOR) Giorgia Collomb (ITA) Janine Maechler (SUI) Miki Ishibashi (JPN) Justine Lamontagne (CAN) Rebeka Jancova (SVK) Anina Zurbriggen (BUL) Andreja Slokar (SLO) Caitlin Mcfarlane (FRA) Nika Tomsic (SLO) Clarisse Breche (FRA) Anastasiia Shepilenko (UKR)

Il programma del weekend

Il gigante femminile a Kranjska Gora si disputerà sabato 4 gennaio prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30 con diretta tv su RaiSport ed Eurosport, lo slalom domenica 5 gennaio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00).