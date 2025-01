Si chiude la giornata per la tappa di Coppa del Mondo di skeleton a Winterberg, in Germania. Buon settimo posto per Mattia Gaspari. Il 31enne di Pieve di Cadore totalizza un 1’54″45 andando vicino al podio. Imbattibili il britannico Matt Weston (1’53″12) e l’austriaco Samuel Maier (1’53″70). Terza posizione per il tedesco Christopher Grotheer, in 1’54″00, che apre il trenino fino al decimo posto. Quarto l’ucraino Vladyslav Heraskevych (1’54″32) e quinti a pari merito il cinese Qinwei Lin (1’54″39) e il tedesco Felix Kesinger. Ottavo il britannico Marcus Wyatt (1’54″72) davanti all’altro azzurro in top ten Amedeo Bagnis (1’54″82). Decimo il tedesco Axel Jungk (1’55″01). Fuori nelle qualificazioni Giovanni Marchetti (58″87).

Al femminile

Valentina Margaglio è settima a poco più mezzo secondo dalla vittoria e a tre decimi dal podio. 1’57″20 per l’azzurra, che chiude appena dietro alla tedesca Jacqueline Pfeufer, sesta in 1’57″18. Vince l’austriaca Janine Flock (1’56″66) con il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche. Completano il podio la ceca Anna Fernstaedt (1’56″93) e la tedesca Hannah Neise (1’56″95). Quarto posto per l’olandese Kimberley Bos (1’57″12) e quinto per la britannica Amelia Coltman (1’57″14). Completano la top ten la canadese Hallie Clarke (1’57″21), a pari merito con la brasiliana Nicole Rocha Silveira, e la tedesca Viktoria Donicke (1’57″29). Per quanto riguarda le altre italiane, Alessia Crippa è 19ª a 1″24 da Flock (1’57″90) e Alessandra Fumagalli è 21ª a 1″35 (1’58″01).

La cronistoria del tracciato

1910: Costruzione della pista di bob ghiacciata naturalmente a Winterberg denominata “Auf der Kappe”.

1977: Costruzione di una pista di bob, slittino e skeleton ghiacciata artificialmente, inaugurata il 10 dicembre 1977.

1986: ricostruzione del nuovo tratto di decelerazione; rimodellamento della curva 14 con una svolta di 180 gradi e costruzione del nuovo tratto di decelerazione/frenata in salita.

2005-2006: Ricostruzione dell’area di partenza e costruzione di un nuovo edificio della casa di partenza. Spostamento del tratto di partenza e costruzione di una nuova curva di partenza.

2013: Riprogettazione dell’arena di arrivo e costruzione di un nuovo edificio funzionale, una nuova pesa e ampliamento della piattaforma di carico.

2015: ridenominazione della pista da bob Winterberg Hochsauerland in VELTINS-EisArena.

2016: ampliamento dell’arena di arrivo e trasferimento di tutti i servizi di cronometraggio, videosorveglianza, uffici di gara, ecc. dalla casa di arrivo alla nuova destinazione dell’arena. Inoltre, costruzione di una protezione dalle intemperie sul rettilineo di partenza.

2018: costruzione del nuovo edificio multifunzionale “VELTINS-IceArena Lounge” nell’area di arrivo per fornire un supporto ottimale ad atleti, visitatori, funzionari e sponsor.

Il programma dei prossimi giorni a Winterberg

4 gennaio ore 11.00 – Monobob Cdm femminile

4 gennaio ore 14.45 – Bob a due Cdm maschile

5 gennaio ore 09.00 – Bob a due Cdm femminile

5 gennaio ore 13.00 – Bob a quattro Cdm maschile