Il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, in programma il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, si prepara ad accogliere diverse gare di altissimo livello. Una di queste è quella del getto del peso: a un mese dalla tappa italiana della Wanda Diamond League, gli organizzatori hanno infatti annunciato un cast d’eccezione, con quattro protagonisti assoluti della scena internazionale. Tornerà in pedana Leonardo Fabbri, trionfatore l’anno scorso in Diamond League e primatista italiano con 22,98, che l’anno scorso proprio a Roma si laureò campione europeo.

Assieme al pesista fiorentina ci saranno lo statunitense Joe Kovacs, due volte iridato e tre volte medaglia olimpica, capace di un incredibile 23,23 (seconda misura di sempre), il neozelandese Tom Walsh, campione del mondo indoor in carica, e l’altro azzurro Zane Weir, campione europeo indoor nel 2023. Un quartetto spettacolare, che si sfiderà per conquistare punti preziosi in vista della finale di Diamond League in programma a Zurigo il 27 e 28 agosto. Fabbri cerca un’altra vittoria al Golden Gala Pietro Mennea dopo quella del 2023 a Firenze. Anche Walsh e Kovacs hanno già ottenuto un successo nella tappa italiana del principale circuito mondiale: Walsh a Firenze nel 2021, Kovacs a Roma nel 2022.

Gli altri protagonisti del Golden Gala

La 45esima edizione del Golden Gala può già contare sulla presenza di sei campioni olimpici. Nei 5000 metri femminili spicca la keniana Beatrice Chebet, autrice di una doppietta alle Olimpiadi di Parigi, che affronterà la primatista europea dei 5 km Nadia Battocletti. Nel salto in lungo il greco Miltiadis Tentoglou al rientro sfiderà il talento azzurro Mattia Furlani, fresco oro mondiale indoor a Nanchino.

Ci saranno anche gli statunitensi Quincy Hall nei 400 metri e Valarie Allman nel lancio del disco, il neozelandese Hamish Kerr nel salto in alto e la dominicense Thea LaFond nel salto triplo. Il programma del Golden Gala prevede infine al maschile le gare dei 100, 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo e peso. Al femminile invece toccherà ai 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo e disco. Il cast completo delle gare sarà annunciato nelle prossime settimane.