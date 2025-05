La stagione dei club si è ufficialmente conclusa, ma il volley non si ferma. Il Commissario Tecnico della Nazionale maschile, Ferdinando De Giorgi, ha annunciato oggi i trenta atleti convocati per la Nations League 2025 di volley maschile. La rassegna internazionale partirà l’11 giugno, con l’Italia che esordirà a Quebec City. Gli azzurri affronteranno in terra canadese la Bulgaria, la Germania, la Francia e l’Argentina. Al termine dei primi quattro giorni di gare, Giannelli e compagni si sposteranno a Chicago, negli Stati Uniti, dove scenderanno in campo tra il 25 e il 3o giugno. Qui, l’Italia incontrerà la Polonia, la Cina, il Brasile e gli Stati Uniti padroni di casa.

La terza settimana di gioco andrà in scena in territorio europeo, con la compagine tricolore che volerà a Lubiana, in Slovenia. Tra il 16 e il 20 luglio, De Giorgi guiderà i suoi nelle sfide contro Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda. Il torneo culminerà con la Final 8, che andrà in scena nella città cinese di Ningbo tra il 30 luglio e il 3 agosto. Nel 2024, l’Italia ha concluso la prova in quinta posizione, alle spalle di Francia, Giappone, Polonia e Slovenia e quest’anno ambisce a migliorarsi.

VOLLEY MASCHILE – I CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE

La lista dei trenta convocati include diversi nomi protagonisti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma non mancano volti nuovi. De Giorgi può contare su Simone Giannelli, colonna portante degli azzurri che ha dato la propria disponibilità nonostante il recente impegno in Champions League. la fascia da capitano è andata a Simone Anzani, che torna in campo dopo due anni complessi, in cui ha dovuto fare i conti con dei problemi cardiaci. Rientro anche per Giulio Pinali, protagonista in Serie A2 fermato da un infortunio. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia si uniranno al gruppo con una settimana di ritardo, in modo da recuperare dalla finale scudetto.

La Nations League sarà il palcoscenico dell’esordio in maglia azzurra di Kamil Rychlicki, opposto di rilievo che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana. Nella lista compare poi Giovanni Gargiulo, giovane talento protagonista tra le fila di Civitanova. Roberto Russo è incluso nell’elenco e potrebbe essere considerato nel corso del torneo, con il centrale che sta recuperando dall’operazione. De Giorgi ha scelto di convocare un alto numero di palleggiatori, ben quattro.

Palleggiatori:

Mattia Boninfante, Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori:

Mattia Bottolo, Davide Gardini, Tim Held, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Recine, Francesco Sani.

Centrali:

Simone Anzani, Riccardo Caneschi, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Lorenzo Cortesia, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti:

Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi, Giulio Pinali, Yuri Romanò, Kamil Rychilicki.

Liberi:

Fabio Balaso, Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.

LE PAROLE DEL CT DE GIORGI

“L’obiettivo è riconfermarsi campioni del mondo: abbiamo questa occasione, cercheremo di coglierla“, dichiara De Giorgi nel corso della presentazione in scena a Palazzo Lombardia. “La Nazionale riparte bene, non ci saranno grandi stravolgimenti. Ripartiamo con il desiderio di evolvere e migliorarci, anche nei dettagli, abbiamo un percorso importante, c’è grande equilibrio, ci sono tante squadre forti, non c’è una squadra dominante, ci deve dare lo stimolo per andare a cercare i piccoli miglioramenti“. Il ct rivela che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato un “messaggio fortissimo“. I due si sono incontrati lo scorso settembre in occasione della visita al Quirinale: “Il suo pensiero – sottolinea – è stato uno stimolo: ha detto a tutti coloro che sono arrivati quarti alle Olimpiadi di non giudicare in modo negativo il risultato arrivato dopo aver fatto un percorso di eccellenza. E ci ha detto: se lavorate con impegno quante di queste medaglie di legno cambieranno colore?“.