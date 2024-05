Atletica, Diamond League 2024: quattro azzurri presenti alla tappa di Doha

Tutto pronto a Doha per la terza tappa stagionale della Diamond League. In Qatar l’Italia vedrà la partecipazione di quattro azzurri, numero maggiore rispetto alle prime due tappe cinesi. Nel salto con l’asta dà il via alla stagione all’aperto la primatista italiana Roberta Bruni che ha saltato 4,65 durante l’inverno, non lontana dal suo record di 4,73 outdoor. Insieme a lei tante big in pedana: dalla britannica Molly Caudery, iridata indoor e migliore al mondo quest’anno con 4,86, all’australiana Nina Kennedy, oro mondiale in estate, poi la slovena Tina Sutej già quarta a Budapest senza dimenticare fuoriclasse come la statunitense Sandi Morris e la greca Katerina Stefanidi. Mezzofondo in primo piano con gli 800 metri e il debutto stagionale sulla distanza per Elena Bellò. Anche la vicentina è già in possesso dello standard olimpico, per aver corso in 1:59.15 a settembre, mentre ha iniziato con un test in 1:26.23 a fine aprile nei 600 di Milano. Al via la campionessa mondiale, la kenyana Mary Moraa, insieme alla britannica Jemma Reekie e alla beninese Noélie Yarigo, argento e bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow. Presenti anche l’etiope Habitam Alemu e l’ugandese ex iridata Halimah Nakaayi.

Nei 1500 tra gli uomini da seguire il recordman italiano indoor Ossama Meslek, capace a febbraio di 3:35.63 al coperto. La stagione outdoor dell’azzurro è già cominciata lunedì con il successo in 3:56.15 nel miglio a Oxford sulla leggendaria pista di Iffley Road, primo uomo sotto i quattro minuti. Tra i favoriti spiccano l’etiope Samuel Tefera e il keniano argento olimpico Timothy Cheruiyot che nel 2019 a Doha ha vinto l’oro mondiale, il norvegese bronzo iridato Narve Gilje Nordas e l’altro keniano Abel Kipsang. Infine nei 1500 femminili presente anche Federica Del Buono, reduce dal 4:05.21 con cui ha vinto a Milano. Gara che si preannuncia su ritmi veloci con la campionessa mondiale indoor Freweyni Hailu, le altre etiopi Diribe Welteji e Hirut Meshesha, la keniana Nelly Chepchirchir. Il meeting di Doha sarà trasmesso in diretta tv venerdì 10 maggio dalle 18 alle 20 su RaiSport, Sky Sport Arena e su Sportface TV (tv.sportface.it o tramite l’app disponibile negli store iOS e Android, previa iscrizione gratuita).