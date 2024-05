Diffidati Brugge-Fiorentina, i giocatori a rischio squalifica in vista della finale

I diffidati di Brugge-Fiorentina, match valevole per il ritorno delle semifinali della Conference League 2023/2024. Dopo la vittoria per 3-2 ottenuta allo scadere nella gara di andata del Franchi della settimana scorsa, gli uomini di Vincenzo Italiano andranno in Belgio per difendere in vantaggio e provare a colpire in contropiede. In caso di passaggio del turno, la squadra toscana agguanterebbe la sua seconda finale consecutiva dopo quella persa lo scorso anno con il West Ham. Per quanto riguarda la situazione dei diffidati, giunti a questo punto del torneo, i cartellini gialli vengono completamente azzerati dopo i quarti di finale. Per questo motivo non ci sono calciatori a rischio squalifica in vista finale di Conference League e soltanto degli eventuali espulsi potrebbero saltare la sfida prevista mercoledì 29 maggio ad Atene.