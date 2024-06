Atletica, Assoluti La Spezia 2024: calendario, programma, orari e tv

Una delle ultime tappe dell’atletica leggera prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono i Campionati italiani Assoluti di La Spezia 2024. A poche settimane dalle meravigliose gare degli Europei di Roma 2024, i migliori atleti dello stivale tornano in pista e in pedana per cercare il titolo italiano. Presenti diverse stelle azzurre, tra cui il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e il campione olimpico, mondiale ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi, senza dimenticare Filippo Tortu, Yeman Crippa e Larissa Iapichino. Le gare sono in programma sabato 29 e domenica 30 giugno presso il campo sportivo A. Montagna della cittadina ligure. Di seguito, il programma dettagliato e tutte le informazioni per seguire l’evento in tv le gare degli Assoluti di La Spezia 2024 di atletica.

STREAMING E TV – Gli Assoluti di La Spezia 2024 saranno trasmessi in diretta su Sportface TV al prezzo di 1,99 € dalle 18:00. L’evento sarà disponibile anche in tv in chiaro su Rai Sport HD e per gli abbonati su Sky Sport Arena, mentre in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA ASSOLUTI LA SPEZIA 2024

SABATO 29 GIUGNO

Ore 10.15 – 110 ostacoli

nel pomeriggio – Lancio del peso

nel pomeriggio – Lancio del giavellotto

in serata – 5000 metri

19.50 – Salto triplo

21.00 – 100 metri

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 8.30 – 10 km marcia

in mattinata – Lancio del martello

in mattinata – Lancio del disco

in mattinata – Salto in lungo