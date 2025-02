Scatta la penultima giornata di regular season di Superlega. Aprirà il 21° turno il big match tra Trento e Civitanova. L’Itas ospita la Lube al PalaTrento alle ore 20.30. La squadra di Fabio Soli sta vivendo un 2025 praticamente perfetto. Il ruolino di marcia in campionato è immacolato. Sette vittorie su sette uscite, a cui si aggiungono i tre successi in Cev Cup contro Brasov e Chaumont. L’unica sconfitta nell’anno nuovo è arrivata proprio per mano della formazione di Giampaolo Medei nelle semifinali di Coppa Italia (3-2). Civitanova che arriva dalla sconfitta esterna di Padova al tie-break e ha meno interessi di classifica rispetto all’Itas. La Lube occupa il terzo posto con otto punti in meno di Trento, seconda a 51, e sette punti in più di Verona, quarta a 36. 51, dunque, i punti di Michieletto e compagni, che si trovano in vetta appaiati a Perugia, ma indietro per set vinti negli scontri diretti. Nel match di stasera i favori nel pronostico sono tutti, per roster e momento di forma, verso Trento.

In contemporanea a Trento-Civitanova si giocherà il match tra Cisterna e Milano. Latina occupa il settimo posto della classifica con 23 punti, mentre l’Allianz è sesta con 33 punti. I laziali hanno interrotto tre giorni fa, nel recupero della 12ª giornata, con Trento la striscia di quattro vittorie consecutive. Milano sta impegnando gran parte delle sue energie nella Champions League, ko nell’andata degli ottavi in casa di Halkbank, e ha due delle ultime tre in campionato.

Perugia ospita Monza

Nel più classico dei testacoda Perugia dovrebbe avere vita facile contro Monza. Si gioca alle 18.00 al PalaEvangelisti di Perugia. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno ripreso a macinare vittorie, 3 in fila, dopo aver perso la bussola nelle ultime settimane del mese di gennaio con i ko in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Paradossale la stagione di Monza, che è ai quarti di finale di Champions League, ma rischia di incappare in una clamorosa retrocessione.

Nelle altre partite

Modena ospita Taranto alle 15.30 per mettere al sicuro un posto nelle prime otto per giocarsi i playoff. I punti di vantaggio sul nono posto sono quattro. I pugliesi occupano l’undicesima piazza in classifica e hanno una lunghezza di margine su Monza. Piacenza sarà al PalaSavelli di Porto San Giorgio sul campo di Grottazzolina. Verona proverà a consolidare il quarto posto in classifica nella sfida casalinga contro Padova al PalaOlimpia.

La classifica

Punti totali, partite vinte, partite perse

Sir Susa Vim Perugia 51 pt (18V-2P) Itas Trentino 51 pt (18V-2P) Cucine Lube Civitanova 43 pt (13V-7P) Rana Verona 36 pt (12V-8P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 36 pt (12V-8P) Allianz Milano 33 pt (11V-9P) Cisterna Volley 23 pt (9V-11P) Valsa Group Modena 23 pt (7V-13P) Yuasa Battery Grottazzolina 18 pt (5V-15P) Sonepar Padova 19 pt (6V-14P) Gioiella Prisma Taranto 14 pt (4V-16P) Mint Vero Volley Monza 13 pt (5V-15P)

Il programma della 21ª giornata

SABATO 22 FEBBRAIO

ore 20.30 – Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

ore 20.30 – Cisterna Volley vs Allianz Milano

DOMENICA 23 FEBBRAIO

ore 15.30 – Valsa Group Modena vs Gioiella Prisma Taranto

ore 18.00 – Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza

ore 19.30 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

ore 20.30 – Rana Verona vs Sonepar Padova