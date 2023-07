Calendario Mondiali arrampicata Berna 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di arrampicata sportiva 2023, in programma a Berna, in Svizzera, da martedì 1 a sabato 12 agosto: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. Grande attesa per la diciottesima edizione della rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le carte olimpiche per Parigi 2024. Al via anche tutti i big azzurri, pronti a dare spettacolo per provare ad inserirsi nella lotta. La manifestazione sarà visibile interamente per gli abbonati sulle piattaforme Discovery + ed Eurosport Player, mentre le finali di tutte le specialità saranno trasmesse anche in diretta tv sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito, tutti i pass olimpici in palio ed il programma dettagliato dei Mondiali di arrampicata di Berna 2023.

I PASS OLIMPICI IN PALIO – L’evento prevede, oltre alle discipline singole Speed, Boulder e Lead, anche il nuovo formato olimpico Boulder&Lead, a cui parteciperanno 20 atleti per genere. I primi tre classificati di quest’ultima specialità ed i primi due della velocità, sia tra gli uomini che tra le donne, festeggeranno anche la qualificazione ai prossimi Giochi. Da sottolineare che si tratta di quote nominative, ossia assegnate agli atleti che le conquistano e non ai rispettivi paesi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ARRAMPICATA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Mondiali arrampicata Berna 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

MARTEDÌ 1 AGOSTO

9.00-18.00 Boulder maschile – Qualificazione

19.00 Cerimonia di apertura

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

11.00-18.00 Lead femminile – Qualificazione

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

8.30-15.00 Lead maschile – Qualificazione

15.30-22.30 Boulder femminile – Qualificazione

VENERDÌ 4 AGOSTO

10.00-12.30 Boulder maschile – Semifinale

18.30-20.30 Boulder maschile – Finale

SABATO 5 AGOSTO

10.00-12.30 Boulder femminile – Semifinale

18.30-20.30 Boulder femminile – Finale

DOMENICA 6 AGOSTO

10.00-12.30 Lead maschile e femminile – Semifinali

18.30-20.30 Lead maschile e femminile – Finali

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

09.00-11.30 Boulder&Lead femminile (Boulder) – Semifinale

13.00-15.30 Boulder&Lead maschile (Boulder) – Semifinale

20.30-22.30 Boulder&Lead femminile e maschile (Lead) – Semifinali

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

09.00-13.00 Speed femminile e maschile

20.00-21.00 Speed femminile e maschile – Finali (carte olimpiche)

VENERDÌ 11 AGOSTO

19.00-22.00 Boulder&Lead femminile – Finale (carte olimpiche)

SABATO 12 AGOSTO

16.00-19.00 Boulder&Lead maschile – Finale (carte olimpiche)