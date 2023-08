Highlights Sinner-De Minaur 6-4 6-1, finale Masters 1000 Toronto 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 28

Il video con gli highlights di Sinner-De Minaur, sfida valevole per la finale del Masters 1000 di Toronto 2023. Può finalmente festeggiare il suo primo titolo 1000 il tennista azzurra, che sconfigge con lo score di 6-4 6-1 Alex De Minaur e trionfa nel torneo andato in scena in Ontario. Un primo set teso, a tratti anche bruttino oltre che complicato, poi il dominio nel secondo parziale. Jannik trionfa e da lunedì sarà n°6 del ranking Atp.