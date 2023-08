Psg, Neymar passa all’Al Hilal: oggi le visite mediche

Neymar sarà la nuova stella del calcio dell’Arabia Saudita. Lo riporta “L’Equipe”, precisando che dopo aver raggiunto l’accordo col giocatore brasiliano, l’Al Hilal ha trovato l’intesa anche col PSG. Salvo sorprese, quindi, già oggi il fuoriclasse ex Barcellona dovrebbe svolgere le visite mediche per il nuovo club, che avrebbe offerto a Neymar ben 160 milioni di euro per due stagioni (con opzione per una terza). Al Psg invece andrebbero 80 milioni più bonus (fino al totale di 100). Si chiude, quindi, l’avventura a Parigi di Neymar, che lascia il club proprio come Leo Messi, mentre Kylian Mbappè rimane ai margini del progetto dopo il rifiuto di rinnovare. Dopo due sole stagioni, quindi, il tridente delle meraviglie è già un lontano ricordo per i tifosi parigini.