Arrampicata, Mondiali: tutti i big azzurri in gara a Berna

Dal primo agosto al 12 agosto sarà tempo di Mondiali dell’Arrampicata che si svolgeranno in quel di Berna. La rassegna iridata mette in palio 10 quote olimpiche: i migliori 2 atleti di velocità per genere e i primi 3 del format olimpico boulder&lead. Saranno tanti gli italiani in gara nelle diverse categorie che cercheranno di piazzarsi per tentare il piazzamento che vale l’Olimpiade.

Ci saranno, infatti, Laura Rogora (Fiamme Oro), che competerà in entrambe le discipline, campionessa italiana lead in carica, quarta nel ranking mondiale 2022 e terza nel 2021; Camilla Moroni (Fiamme Oro), vicecampionessa del Mondo a Mosca 2021, campionessa italiana boulder per il terzo anno consecutivo; Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), vicecampionessa italiana lead e bronzo al campionato italiano boulder. Inoltre saranno presenti anche Giulia Medici, argento agli Europei di Cracovia e vicecampionessa italiana, e Miriam Fogu, mentre gareggeranno solo nella lead Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro) e Ilaria Maria Scolaris, azzurre di grande esperienza. Nella compagine maschile affronteranno entrambe le prove tutti e 5 gli atleti convocati: Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro), campione del mondo 2021 e vicecampione nel 2018; Gabriele Moroni, tornato quest’anno alle competizioni e con alle spalle numerosi risultati ad altissimo livello internazionale; Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito), climber di grande esperienza, in maglia azzurra dal 2007; Filip Schenk (Fiamme Oro), vicecampione italiano boulder, e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), argento ai recenti European Games di Cracovia.