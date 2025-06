Grande successo per le gare di arrampicata sportiva che la FASI ha ospitato nell’ambito della Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all’interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo, in Trentino.

La FASI ha ospitato venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025, nell’ambito della disciplina dell’arrampicata sportiva, il debutto del circuito di Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all’interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo (TN).

L’Inno di Mameli è risuonato due volte in Coppa Europa Speed a Mezzolombardo: gli azzurri hanno trionfato sia nella gara maschile che femminile. Alessandro Boulos e Agnese Fiorio conquistano due stupende medaglie d’oro, e Beatrice Colli si aggiudica l’argento.

In qualifica, oltre a Boulos col 2° miglior tempo (5,37”), hanno raggiuntola fase finale Alessandro Giorgianni, col 3° tempo (5,38”), e Francesco Ponzinibio, 5°. Restano fuori dalla finale Marco Rontini, 17°, Adriano Egidi, 18°, Samuele Graziani, 24°, Andrea Bortolotto, 27°, e Daniele Balestrazzi, 33°. In finale Giorgianni si ferma agli ottavi, Ponzinibio ai quarti, mentre Boulos procede di vittoria in vittoria fino al trionfo finale contro il francese Moro. Bronzo allo spagnolo Gomez Barrios.

Sul fronte femminile in qualifica Colli ottiene il 2° miglior tempo (7,16”), Agnese Fiorio il 4°, Giulia Randi il 5° ed Eva Mengoli il 16°.

Le altre azzurre Arianna Mortarino, Sara Strocchi ed Erica Piscopo si fermano rispettivamente al 17°, 20° e 22° posto.

Agli ottavi Mengoli cade, ai quarti Randi viene superata da Fiorio. In semifinale sia Colli che Fiorio hanno la meglio sulle avversarie e si trovano così ad affrontarsi in finale, dove Colli cade e Fiorio conquista l’oro. Bronzo per la francese Viglione. Dopo gli Under, è stata la volta dei Senior

l'esordio degli Under 17 e Under 19, venerdì 6 giugno, sabato 7 giugno è stata la volta dei Senior, con alcuni innesti della Giovanile: nello specifico Sara Strocchi, Eva Mengoli, Francesco Ponzinibio e Samuele Graziani.

I prossimi appuntamenti

A questa prima tappa seguirà a distanza di una settimana la seconda prova, a Zakopane, in Polonia, dove le Nazionali Senior e Giovanile saranno ancora appaiate. Poi il 19 luglio a Soure, in Portogallo, si disputerà la terza tappa Senior, e il 16-17 agosto a St. Pölten, in Austria, si svolgerà la quarta tappa Senior e la terza giovanile. Infine l’ultima tappa per entrambe le fasce d’età avrà luogo a Laval, in Francia, il 25-26 ottobre. Fuori dal circuito di Coppa si disputeranno anche i Campionati Europei Giovanili a Zilina, in Slovacchia, dal 28 al 31 di agosto.