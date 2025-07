Dan Ndoye non sarà un nuovo calciatore del Napoli: l’esterno svizzero saluta la Serie A ed è pronto a volare in Premier League.

Un corteggiamento durato mesi che però non è bastato. Dan Ndoye, voluto fortemente da Antonio Conte per completare l’attacco, non sarà infatti un nuovo calciatore del Napoli. Nonostante il pressing da parte del tecnico salentino, l’esterno del Bologna ha preferito il trasferimento in Premier League, costringendo il club azzurro a virare su altri profili.

Una stagione da 9 gol e 6 assist culminata con la rete decisiva nella finale di Coppa Italia contro il Milan che ha consegnato quella coppa che al Bologna mancava addirittura da ben 51 anni. Numeri e prestazioni che hanno attirato l’interesse anche del Nottingham Forest, che ha trovato l’accordo con il club emiliano e si prepara ora ad accogliere il suo nuovo acquisto nelle prossime ore.

Ndoye sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest: le cifre dell’operazione

Dan Ndoye sarà presto un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Lo svizzero era il preferito di Antonio Conte per completare il reparto offensivo ma, nonostante il forte interesse del Napoli, l’esterno svizzero ha preferito trasferirsi in Premier League. Come raccontato da Fabrizio Romano, Ndoye volerà in Inghilterra nelle prossime 24 ore, dove sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto.

Il Nottingham verserà nelle casse del Bologna 40 milioni di euro più bonus, la stessa cifra offerta dal club azzurro negli ultimi giorni. Per il calciatore pronto inoltre un super contratto: secondo Gianluca Di Marzio, lo svizzero firmerà un accordo di cinque anni da 5 milioni di euro a stagione.

Sempre secondo Sky Sport, nel contratto di Ndoye sarà presente anche il 20% sulla futura rivendita. Nel caso non venisse ceduto entro un arco temporale definito la quota della rivendita sarà valutata invece 7 milioni di euro. Il Napoli dovrà adesso guardare altrove e, secondo il quotidiano inglese The Sun, nel mirino restano Jack Grealish del Manchester City e Alejandro Garnacho del Manchester United.