Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz si è rivisto nel centro sportivo della Juventus dopo aver disertato il raduno di giovedì scorso senza dare spiegazioni.

Dopo giorni di silenzio e interrogativi, Douglas Luiz è tornato a farsi vedere alla Continassa, quartier generale della Juventus. Il centrocampista brasiliano, assente giovedì scorso al raduno bianconero senza fornire spiegazioni ufficiali, ha fatto rientro a Torino ed è stato avvistato mentre si recava al centro sportivo della squadra.

Un gesto atteso dalla società, che non aveva nascosto un certo disappunto per l’assenza ingiustificata dell’ex Aston Villa. Il rientro sotto la Mole rappresenta ora un primo passo verso il chiarimento della situazione, anche in vista dell’inizio della nuova stagione.

Resta da chiarire se il club prenderà provvedimenti disciplinari o se l’episodio verrà archiviato dopo un confronto interno. La Juve, intanto, continua la preparazione estiva agli ordini di Igor Tudor con l’obiettivo di presentarsi pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato.