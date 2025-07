La vittoria contro la Scozia rilancia le Azzurre del rugby femminile in vista del Mondiale, miglior risultato da aprile 2024.

La Nazionale Femminile di rugby si conferma in crescita e grazie al successo per 34-29 contro la Scozia a Viadana guadagna due posizioni nel ranking mondiale di World Rugby, raggiungendo il sesto posto. Un risultato importante, che rappresenta il miglior piazzamento da aprile 2024, quando le Azzurre avevano ottenuto lo stesso posizionamento dopo la storica vittoria sull’Irlanda nel Sei Nazioni.

Il successo azzurro, unito alla vittoria del Galles contro l’Australia a Brisbane, ha contribuito a questo rimescolamento della classifica globale. Il miglior risultato storico rimane il quinto posto raggiunto nel 2019 dopo un prestigioso secondo posto al Sei Nazioni Femminile.

Il coach Roselli e il suo staff stanno ora lavorando per affinare la squadra in vista del prossimo test contro il Giappone il 9 agosto e del debutto mondiale previsto per il 23 agosto contro la Francia a Exeter.

I prossimi impegni delle Azzurre

Sabato 9 agosto, ore 19.30, Calvisano, Stadio San Michele – Test Match

Italia v Giappone



Sabato 23 agosto 2025, ore 21:15, Exeter, Sandy Park, Rugby World Cup England 2025 – I giornata

Francia v Italia



Domenica 31 agosto 2025, ore 16:30, York, York Community Stadium, Rugby World Cup England 2025 – II giornata

Italia v Sudafrica



Domenica 7 settembre 2025, ore 15:00, Northampton, Franklin’s Garden, Rugby World Cup England 2025 – III giornata

Italia v Brasile