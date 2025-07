L’Inter sta lavorando per provare a portare in rosa Lookman e l’annuncio non lascia dubbi: ecco come stanno davvero le cose e cosa può succedere.

L’Inter è al lavoro sul mercato per portare in rosa gli innesti che più possono fare comodo a Cristian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro porta sulle sue spalle una grande responsabilità e la società vuole sostenerlo con i migliori affari di mercato. Non è un caso che tra i giocatori più seguiti, da qualche settimana, ci sia anche il profilo di Ademola Lookman.

Proprio sul giocatore di proprietà dell’Atalanta è arrivato un annuncio che ha chiarito la posizione dell’Inter e quali sono le intenzioni del club nerazzurro.

Inter-Lookman: Marotta esce allo scoperto, le parole in conferenza

A parlare dell’attaccante della Dea è stato proprio Beppe Marotta che, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Stiamo facendo investimenti mirati, non nascondo che Lookman sia un elemento interessante. È sul taccuino di tanti, ma ad oggi è dell’Atalanta”.

“Con Percassi – ha aggiunto il presidente nerazzurro – ho scambiato qualche parola, non abbiamo paura di richiedere i giocatori bravi. È sul taccuino dell’allenatore, mio e di Ausilio, non lo nascondo. Cerchiamo un giocatore che possa dare all’Inter imprevedibilità e Lookman è un profilo ma non l’unico”.

“Il calciomercato – ha continuato – è interessante. I tifosi vogliono leggere novità, però bisogna capire che una squadra come la nostra è arrivata dove è arrivata grazie ai giocatori che abbiamo in rosa. Con la nuova proprietà di Oaktree abbiamo deciso di fare un nuovo modello, abbassare l’età media con giocatori che rappresentino il presente, il futuro ed il valore patrimoniale del club”.

In ogni caso: “Si, Lookman è un profilo che piace per la differenza di schema che vorrebbe il tecnico, non nascondo che entro 2-3 giorni se ci saranno le opportunità si arriverà ad una negoziazione concreta e vedremo se si avrà buon fine“, ha dichiarato infine.