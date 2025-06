Giro del Delfinato 2025, chi sono i favoriti che prenderanno parte alla corsa: èp un anticipo di Tour de France, in gara anche Pogacar e Vingegaard

Il Giro d’Italia è ormai andato in archivio, l’attesa è tutta per il Tour de France ma un anticipo della Grand Boucle la vedremo a partire a partire da oggi, con la 77ma edizione del Giro del Delfinato. Nonostante si tratti di un percorso decisamente semplice, con una sola tappa di montagna e tante a favore dei velocisti, si tratta quasi di un antipasto del Tour de France anche e soprattutto per un fattore importante, la presenza di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Il ciclista sloveno e quello danese si sono divisi le ultime cinque edizioni del Tour ed anche quest’anno sono i due grandi favoriti per distacco. Peraltro sarà una prima volta assoluta per il Giro del Delfinato: mai, infatti, i due si erano ritrovati faccia a faccia in questa competizione.

Come detto, il percorso sembra quasi fatto per i due ciclisti per saggiare la tenuta e la situazione fisica a poche settimane dall’inizio del Tour de France. I due si sono allenati sulla Sierra Nevada ma se il campione del mondo ha già all’attivo sei vittorie nelle classiche Vingegaard è dalla Parigi-Nizza che non disputa una gara ufficiale, peraltro una corsa che l’ha visto ritirarsi in seguito ad una caduta. E la cronometro individuale di 17 km sarà anche un banco di prova interessante per i due ciclisti.

Giro del Delfinato 2025, non solo Pogacar e Vingegaard: gli altri da tenere d’occhio

Se le attenzioni sono tutte per Vingegaard e Pogacar, come può essere logico che sia, il Giro del Delfinato può regalare anche altre sorprese. Impossibile non citare ai nastri di partenza Evenepoel (Soudal Quick-Step) che ha già annunciato di aver ridotto il distacco dagli avversari. Il belga, quindi, sembra voler dare filo da torcere agli avversari e può dire la sua sfruttando il percorso del Giro.

In ottica classifica generale, però, non vanno esclusi Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) e Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers). Il primo ha chiuso in seconda posizione lo scorso anno e si è dimostrato un valido supporto per Vingegaard in salita mentre il ciclista della INEOS è a caccia di riscatto.

Ci si aspetta molto anche da Enric Mas (Movistar), Eddie Dunbar (Jayco AlUla) e Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), così come attenzione ai due della Bahrain-Victorious Lenny Martinez e Santiago Buitrago. Al via ci saranno anche Romain Bardet (Picnic PostNL), che chiuderà qui la sua carriera, e il giovanissimo Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale).