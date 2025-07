Le atlete azzurre del tennis restano tre tra le prime 100 dopo l’ultimo aggiornamento della classifica WTA: Bronzetti avanza, Cocciaretto stabile.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking WTA, pubblicato dopo i tornei di Washington e Praga, Jasmine Paolini conferma la sua posizione di miglior italiana, rimanendo stabile al 9° posto mondiale. La 29enne di Bagni di Lucca, reduce da una pausa dopo Wimbledon, tornerà in campo questa settimana a Montreal.

