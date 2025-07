L’azzurro Jannik Sinner guida la classifica mondiale con oltre 12.000 punti. Cobolli ancora in crescita.

Jannik Sinner si conferma numero uno del mondo nel ranking ATP aggiornato di oggi, lunedì 28 luglio 2025. L’altoatesino guida la classifica con 12.030 punti, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.600) e al tedesco Alexander Zverev (6.030). Nessuna variazione nelle prime tre posizioni, mentre tra i primi dieci si registrano movimenti significativi.

