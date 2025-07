Il ct De Giorgi all’antivigilia della sfida di Nations League che vedrà l’Italia del volley opposta a Cuba: “Abbiamo costruito basi solide, ora vogliamo giocarci la finale.”

Archiviata la fase intercontinentale con un bilancio da applausi – 10 vittorie su 12 gare disputate – l’Italia del volley maschile si prepara ad affrontare il primo esame ad eliminazione diretta delle Finali di Volleyball Nations League 2025. Mercoledì 30 luglio, alle ore 9 italiane (le 15 locali), gli azzurri scenderanno in campo alla Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, in Cina, per affrontare Cuba nei quarti di finale. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV.

Un match delicato, contro un’avversaria non ancora incontrata in questa edizione del torneo ma in crescita nelle ultime settimane. Cuba ha chiuso la fase preliminare al settimo posto, con sei vittorie, e arriva a Ningbo con ambizioni rinnovate. L’Italia, invece, forte di un percorso convincente e di una chimica di squadra consolidata, guarda con fiducia alla fase finale del torneo.

De Giorgi: “Cuba squadra fisica, ma noi siamo pronti”

Alla vigilia della partita, ha parlato il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, che mercoledì taglierà il traguardo delle 108 panchine alla guida della Nazionale:

“Siamo arrivati fin qui dopo un cammino fatto di obiettivi centrati e di tanto lavoro. Ora vogliamo giocare una finale di VNL, ma prima c’è da superare un ostacolo molto impegnativo. Cuba è una squadra fisica, potente in attacco, e dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco. Ci saranno momenti difficili nel match, ma abbiamo gli strumenti per gestirli. Oggi abbiamo ripreso il ritmo dopo il lungo viaggio, e domani ci alleneremo sul campo gara per prepararci al meglio”.

Un confronto storico

Italia e Cuba si sono affrontate 93 volte nella loro storia, con un bilancio quasi in equilibrio: 47 successi azzurri contro 46 cubani. L’ultimo precedente risale allo scorso 7 giugno a Ottawa, proprio in VNL, e vide gli uomini di De Giorgi imporsi per 3-1.

In palio la semifinale

Chi uscirà vincitore dal match tra Italia e Cuba affronterà in semifinale la vincente di Francia-Slovenia, in programma giovedì 31 luglio. Ma per ora il focus del gruppo azzurro è tutto su mercoledì: una partita da dentro o fuori che vale l’accesso alle Top 4 e il sogno concreto di una finale.