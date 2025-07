L’Italia trionfa ai Mondiali di scherma e conquista l’oro per la sciabola maschile e il bronzo per il fioretto femminile: i risultati.

I Mondiali di scherma di questo 2025, che si stanno tenendo a Tbilisi, hanno regalato all’Italia due nuove incredibili soddisfazioni. È infatti arrivato l’oro nella prova a squadra di sciabola maschile e il bronzo nella prova a squadre di fioretto femminile. I risultati sono da incorniciare.

Mondiali di scherma: che impresa per le due squadre azzurre, è stato un vero trionfo

Luca Curatoli, Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre hanno fatto la storia della sciabola italiana conquistando l’oro. Gli azzurri sono infatti saliti sul gradino più alto del podio con il punteggio di 45-37 ed è stato Curatoli a mettere a segno le stoccate decisive che hanno portato alla medaglia più importante, il tutto dopo aver vinto il bronzo nella gara individuale.

Per quanto riguarda, invece, la squadra femminile di sicuro è stata smaltita nel migliore dei modi la delusione di aver perso in semifinale contro la Francia. Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi si sono così imposte sul Giappone per il terzo gradino del podio e quindi per la medaglia di bronzo con il punteggio di 45-30.