Il futuro di Jadon Sancho potrebbe nuovamente essere lontano dalla Juventus: l’inglese è in contatto con un altro club.

Tra le tante telenovele di questa estate di mercato c’è sicuramente quella legata al futuro di Jadon Sancho. L’inglese è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare la trequarti a disposizione di Igor Tudor e i dialoghi tra il club bianconero e l’entourage del calciatore vanno avanti da settimane.

Sancho è fuori dai piani del Manchester United e, ad un anno dalla scadenza, l’obiettivo di Madama è quello di chiudere l’operazione per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. L’esterno inglese ha già dato disponibilità al trasferimento a Torino e ha anche raggiunto un’intesa di massima con il club bianconero per un contratto quadriennale da oltre 5 milioni netti a stagione più bonus.

“Se il club non ottiene il giusto prezzo, resteranno. Sono pronto ad accogliere i giocatori“. Si era espresso in questo modo il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, commentando la situazione relativa a quei calciatori attualmente fuori dal progetto tecnico. La strada per arrivare al classe 2000 sembrava comunque in discesa ma l’inserimento di un altro club potrebbe complicare i piani della Vecchia Signora.

Il Borussia Dortmund pensa a Sancho: l’inglese apre al ritorno in Germania

Il Borussia Dortmund torna a pensare a Jadon Sancho. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, ci sarebbero già stati dei contatti tra il club tedesco e il calciatore inglese, che nelle ultime ore avrebbe aperto al ritorno in Germania. Il classe 2000 era già tornato a vestire la maglia giallonera nel corso della stagione 2023/24 e potrebbe presto aprire un nuovo capitolo della storia d’amore con il Dortmund.

Il Borussia Dortmund ha intanto avviato delle valutazioni interne e sta discutendo l’eventuale operazione a livello dirigenziale. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione definitiva. La richiesta del Manchester United si aggira sempre attorno ai 18/20 milioni di euro, con il club tedesco che valuterà se investire o meno questa cifra in vista del nuovo progetto tecnico pronto ad iniziare.