Gli Under 17 e gli Under 19 hanno aperto oggi le danze, presso lo Speed Climbing Stadium all’interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo, della Coppa Europa Speed 2025.

La FASI ospita in questi giorni il debutto del circuito di Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all’interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo (TN).

A questa prima tappa seguirà a distanza di una settimana la seconda prova, a Zakopane, in Polonia, dove le Nazionali Senior e Giovanile saranno ancora appaiate. Poi il 19 luglio a Soure, in Portogallo, si disputerà la terza tappa Senior, e il 16-17 agosto a St. Pölten, in Austria, si svolgerà la quarta tappa Senior e la terza giovanile. Infine l’ultima tappa per entrambe le fasce d’età avrà luogo a Laval, in Francia, il 25-26 ottobre. Fuori dal circuito di Coppa si disputeranno anche i Campionati Europei Giovanili a Zilina, in Slovacchia, dal 28 al 31 di agosto.

Nella tappa d’esordio italiana il nostro Team azzurro, composto da 22 atleti U19 e da 11 velocisti Senior, sarà guidato dal Vice Direttore Tecnico Aldo Reggi e dai tecnici Stanislao Zama, Filippo Maresi, Federico Maria Vieri e Alessandro Pantano.

Oggi spazio agli Under 17 e Under 19

Oggi, venerdì 6 giugno sono stati gli Under 17 e gli Under 19 ad aprire le danze.

Nella categoria U17, 6 atlete e 7 atleti azzurri: Alice Marcelli (Ragni Di Lecco), Campionessa Mondiale, vice Campionessa Europea e vice Campionessa Italiana Giovanile; Emma Campa (Rock Dreams), neo Campionessa Italiana U17; Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma), che l’anno scorso proprio a Mezzolombardo conquistò una splendida medaglia d’argento; Emmy Lang (AVS Saint Pauls), che fa parte del team italiano per la terza volta nella sua carriera agonistica; Carolina Mariani (Big Walls), bronzo ai CIG, al suo esordio assoluto in maglia azzurra, così come Lucia Del Fabbro (Big Walls).

Fra i velocisti maschi abbiamo potuto annoverare Alessandro Corna (Climberg), bronzo ai CIG e bronzo in Coppa Europa 2024 a Lublin; Davide Radaelli (Big Walls), bronzo agli Europei Giovanili, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta nel 2024, con un argento proprio nella tappa di Mezzolombardo; Jacopo Titi (Vertikarcare), vice Campione Italiano U17, bronzo in Coppa Europa a Zilina nella passata stagione; Ludovico Ravaglia (Istrice Ravenna), neo Campione Italiano U17, al suo esordio in Nazionale, così come Samuele Erra (On Sight); Luca Carrarini (King Rock Climbing), alla sua terza esperienza internazionale; Giorgio Villa (Milanoarrampicata), 4° ai CIG 2025.

Nell’ambito dell’U19 hanno gareggiato 9 azzurri: Sara Strocchi (Istrice Ravenna), Campionessa Italiana Giovanile 2024 e 2025, bronzo agli Europei, argento in Coppa Europa Assoluta 2024, con un secondo gradino del podio a Mezzolombardo; Eva Mengoli (On Sight), vice Campionessa Italiana U19; Alessia Lugli (Equilibrium), bronzo ai CIG 2025; Sofia Milani (King Rock Climbing) e Chiara Fontana (Equilibrium). Nel comparto maschile cercheranno di tirare fuori tutte le loro risorse Samuele Graziani (On Sight), Campione Italiano U19, argento in Coppa Europa Assoluta 2024, con un argento conquistato proprio nella tappa trentina; Alessandro Trezzi (ASA Climbing), vice Campione Italiano U19; Tommaso Magni (Boulder& co.); Francesco Ponzinibio (Equilibrium Modena), bronzo ai CIG, bronzo in Coppa Europa Giovanile Assoluta nel 2024, con un oro vinto a Mezzolombardo.

Domani spazio ai senior

Domani, sabato 7 giugno sarà la volta dei Senior, con alcuni innesti della Giovanile: nello specifico Sara Strocchi, Eva Mengoli, Francesco Ponzinibio e Samuele Graziani.

Sono 7 le atlete portabandiera della Nazionale italiana: la Campionessa Italiana Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), che nella tappa di Coppa del Mondo a Denver è approdata ai quarti, prima che la gara venisse interrotta; la detentrice del record italiano, Beatrice Colli (Fiamme Oro), che sta recuperando sempre di più dopo l’operazione al tallone; Agnese Fiorio (Arco Climbing), Campionessa Italiana Giovanile nel 2024, con 3 tappe di World Cup 2025 nel curriculum; Arianna Mortarino (Milanoarrampicata), neo Campionessa Italiana U21; Erica Piscopo (Carchidio Strocchi Faenza) e le già citate Eva Mengoli e Sara Strocchi.

Sul fronte maschile sono 8 i velocisti che difenderanno il tricolore: il Campione Italiano in carica, nonché bronzo ai CIG, Daniele Balestrazzi (Equilibrium Modena); Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), che ha appena disputato gli ottavi di finale in Coppa del Mondo a Denver; Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), neo Campione Italiano U21, reduce da due tappe di Coppa del Mondo; Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna), argento in Coppa Italia assoluta; Adriano Egidi (Monkey Island), Andrea Bortolotto (Milanoarrampicata), Samuele Graziani e Francesco Ponizinibio.

A partire dalle ore 16.45 si svolgeranno le qualifiche (prima femminili e poi maschili) e alle ore 19.15 si disputeranno le finali (prima femminili e poi maschili).

L’accesso al pubblico è gratuito. Per chi non potrà gustarsi l’evento live sarà comunque possibile seguire la diretta streaming della competizione sulla piattaforma tv.sportface.it e sull’app sportface.tv. La gara inoltre verrà trasmessa in differita su RAI SPORT HD.